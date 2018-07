Afrique: JAJ-2018 - "Objectif les JO-2024 pour les jeunes judokas algériens" (DTN)

ALGER- Les jeunes judokas algériens qui ont dominé les épreuves des Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018), avec un total de 8 médailles (4 or, 1 argent, 3 bronze) représentent "l'avenir du judo algérien", dont l'objectif principal sera les Jeux Olympiques de 2024, a assuré le directeur technique national, Salim Boutebcha.

"Notre objectif avec cette jeune génération, qui prouve à chaque compétition un réel potentiel face aux meilleurs judokas du continent, est de former une équipe nationale performante pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris", a déclaré Boutebcha à l'APS.

Les judokas algériens ont dominé jeudi les épreuves individuelles des JAJ-2018, en décrochant 7 médailles (3 or, 1 argent, 3 bronze). Les médailles d'or algériennes ont été remportées par Bouchkif Nihel (-52 kg), Dris Messouad Redouane (-66 kg) et Abdellah Remouche (-100 kg).

L'Algérie s'est également distinguée en décrochant vendredi la médaille d'or de l'épreuve par équipes (mixte) en battant le Nigeria sur le score de 6 à 2.

"C'est un bilan plus que positif, nos athlètes ont atteint leur objectif en améliorant notamment la moisson de médailles obtenue lors des JAJ-2014 au Botswana (3 or et 1 argent). D'autant plus que c'était une compétition relevée en présence des meilleurs judokas africains de la catégorie", a ajouté le DTN.

De son côté, l'entraîneur national, Mourad Moukeh, a estimé que cette nouvelle génération de judokas méritait "plus d'attention de la part des responsables du sport national".

"En matière de jeunes talents, l'Algérie a toujours été un vivier.

Maintenant, c'est aux responsables du sport national de prendre en charge cette jeune génération prometteuse", a déclaré Moukeh.

L'entraîneur national a également indiqué que trois judokas algériens ont déjà validé leur billet pour les Jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ-2018) prévus début octobre à Buenos Aires, alors que deux judokates sont toujours en course pour une qualification au rendez-vous argentin.

"Une médaille olympique nécessite beaucoup plus de moyens de préparation et plus d'engagement de la part des autorités concernées par la prise en charge des athlètes", a-t-il ajouté.

La liste définitive des participants aux JOJ-2018 sera connue fin juillet.

La Fédération internationale a arrêté des quotas par continent selon le classement mondial des judokas concernés par la compétition.

Les épreuves de judo des JAJ-2018, disputées les 19 et 20 juillet à la salle Harcha-Hacène, ont regroupé 74 athlètes, dont 35 filles, représentant 28 pays africains.