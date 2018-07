Afrique: Bâtir des communautés agricoles et forestières plus fortes et plus résilientes face au climat

communiqué de presse

Rome — ROME, 20 July 2018 / PRN Africa / -- Des millions de petits exploitants agricoles et de forestiers seront en mesure de mieux protéger leurs terres de l'impact du changement climatique et d'améliorer leurs moyens d'existence grâce aux nouveaux efforts bientôt déployés au niveau international. L'annonce a été faite aujourd'hui en marge de la Semaine mondiale des forêts (COFO24).

Le Mécanisme Forêts et paysans - un partenariat entre la FAO, l'IIED, l'UICN et Agricord lancé en 2013 - va intensifier ses efforts en vue d'aider les producteurs agricoles et forestiers et leurs organisations à développer des paysages résilients face au climat, à renforcer leurs entreprises, à générer des opportunités d'emploi pour les femmes et les jeunes et à créer davantage de politiques environnementales en faveur des personnes pauvres vivant en milieu rural.

Lancée aujourd'hui, la seconde phase de l'initiative se déroulera sur les cinq prochaines années dans 25 pays d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique, soit dix pays de plus que lors de la phase initiale.

On compte près d'1,5 milliard de producteurs agricoles et forestiers, représentant 90 pour cent des agriculteurs dans le monde. Ces derniers fournissent près de 80 pour cent des produits alimentaires en Asie et en Afrique subsaharienne, sont à la tête de près de 500 millions d'exploitations familiales et gèrent 30 pour cent des forêts dans l'hémisphère Sud.

A travers le monde, les populations autochtones jouent également un rôle prédominant dans la gestion durable des forêts.

«Ces groupes représentent une large proportion des pauvres vivant en milieu rural et dépendent des systèmes agricoles, forestiers et agroforestiers pour cultiver de la nourriture et gagner leur vie. Rendre leurs terres résilientes au changement climatique est essentiel pour leurs moyens d'existence et leur identité», a déclaré M. Daniel Gustafson, Directeur général adjoint chargé des Programmes, en marge de la Semaine mondiale des forêts.

«Les forêts et les producteurs sont plus puissants lorsqu'ils sont organisés. En renforçant leur capacité, le Mécanisme Forêts et paysans aidera davantage de producteurs et leurs organisations à résister aux impacts du changement climatique, à créer des opportunités pour les plus vulnérables d'entre eux, à accéder à des prestations et à influencer les politiques de manière à ce qu'elles répondent à leurs besoins», a ajouté M. Gustafson.