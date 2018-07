Congo-Kinshasa: Présidentielle - Une pétition en vue d'obtenir la candidature du cardinal Laurent Monsengwo

La pétition est donc en marche et les premières signatures sont en train d'être récoltées. Toutes les forces vives de la nation sont invitées à adhérer à l'initiative qui vise à arracher du cardinal son accord à postuler à la présidentielle de décembre prochain. Reste à savoir si l'intéressé répondra favorablement ou s'il va réserver une fin de non recevoir à une action qui se fait sans lui et hors de lui.

La cérémonie de lancement de cette pétition a eu lieu le 20 juillet, à Kinshasa, en présence d'un parterre de journalistes et de nombreux invités. Les initiateurs ont fait fi des charges ecclésiastiques qui sont celles de cet homme de Dieu, n'y voyant aucune incompatibilité avec la posture présidentielle qu'ils veulent lui faire endosser. « Il n'y a aucun inconvénient qu'il loge au Palais de la nation », a indiqué la secrétaire générale de la DCUD, tout en affirmant que le pays a besoin d'une personnalité intègre, compétente, capable de rassembler et qui rassure les Congolais.

A moins d'une semaine du début du dépôt des candidatures pour la présidentielle, les partis et regroupements politiques alignent des congrès pour désigner leurs candidats aux prochaines joutes électorales. A la DCUD, une structure de la société civile qui regroupe plusieurs organisations chrétiennes, l'on appelle plutôt à une cristallisation des énergies et des ambitions autour de la personne du cardinal Laurent Monsegwo Pasinya.

Le plaidoyer pour la candidature du prélat catholique est une initiative de la Dynamique chrétienne pour l'unité et la démocratie (DCUD) qui estime que le le pays a besoin d'une personnalité intègre, compétente, capable de rassembler et qui rassure les Congolais.

