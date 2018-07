Ile Maurice: Alain Wong au PMSD - «Je ne vais pas entrer dans le jeu des coqs»

Le ministre rappelle également qu'il fait souvent appel à la l'ONG Caritas dans le combat contre la pauvreté. «On ne peut pas faire de la politique sur la pauvreté. C'est une lutte nationale et non pas politicienne. »

Mais Alain Wong avance qu'il n'a aucune leçon à tirer du PMSD. «Je refuse de suivre le PMSD dans son jeu infecte. Je ne vais pas entrer dans le jeu des coqs.» Malgré les critiques à son égard, Alain Wong avance qu'il s'est déjà expliqué avec le Cardinal. «Je l'ai rencontré et il est d'accord que l'église et le gouvernement doivent unir les forces pour faire reculer la pauvreté.»

