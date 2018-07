Sénégal: Le pays compte régler la question de l'accessibilité géographique et financière d'ici 2035 (Ministre)

Jumelé au 1-er Salon international de l'industrie pharmaceutique et des laboratoires au Centre international pour le commerce extérieur du Sénégal (CICES), le SISDAK est organisé sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Action sociale.

"On a toujours besoin de l'autre, ce qui explique que les spécialistes sénégalais iront toujours voir ailleurs et les spécialistes d'ailleurs viendront toujours au Sénégal pour y officier. Et c'est cela un système de santé", a-t-il précisé.

Se prononçant sur le choix de Sénégalais qui se rendent à l'extérieur pour faire un bilan médical, Diouf Sarr a indiqué que "le Sénégal n'est pas dans une dynamique de cloisonnement et que la santé est un domaine où le partage et l'échange sont érigés en règle".

Selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, "il y a, dans le même sillage, la Couverture maladie universelle (CMU) qui sera partout au Sénégal, en termes de couverture, pour permettre aux Sénégalais de se prendre en charge financièrement et dans les meilleurs conditions".

Dakar — Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a fait part samedi de la volonté des autorités de régler d'ici 2035, la question de l'accessibilité géographique et financière "pour une bonne prise en charge de la santé".

