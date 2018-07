Afrique: JAJ-2018/Haltérophilie (2e j) - Trois nouvelles médailles de bronze pour l'Algérie

ALGER- Un service d'enregistrement de demandes de ligne fixe via Internet, vient d'être lancé par… Plus »

Hind Teurki (+63kg) visera de son côté le bronze. La grande favorite de la catégorie sera l'Egyptienne Azat Rania, alors que les médailles d'argent seront très disputées par pas moins de trois athlètes: Ketty Lent (Maurice), Said Neama (Egypte) et Esanga Gloria Mbundua (RD Congo).

L'entraineur national des filles, Youcef Chekri s'est montré satisfait de la performance son athlète " Je suis satisfait de la prestation de l'athlète, encore jeune et qui n'a que quelques mois de préparation. On a essayé d'appliquer notre tactique durant l'évolution de l'athlète qui a raté de peu (1 kilos) la médaille d'argent qui était à sa portée. Belounis a amélioré ses charges, c'est une satisfaction", a expliqué Chekiri.

Le concours a été dominé par la favorite, l'Egyptienne Amal Tawfeek, auteur de trois or, à l'arraché (68kg), à l'épaulé jeté (77kg) et au total des deux mouvements (145kg). Les médailles d'argent de la catégorie sont revenues à la Marocaine Khadidja Messouk (58kg, 14kg et 132kg).

Belounis, âgée de 15 ans, la plus jeune athlète des cinq engagées, a arraché 57kg, échouant à 1 kilos de l'argent, et 72kg à l'épaulé jeté, remportant un total de 129kg.

