Afrique: JAJ2018/Algérie - débuts en fanfare des judokas et haltérophiles

ALGER - Les judokas et haltérophiles algériens ont entamé en fanfare la 3e édition des Jeux africains de la jeunesse d'Alger (JAJ-2018), en totalisant à eux seuls 13 médailles (3 or, 5 argent et 5 bronze), jeudi lors de la première journée de cette manifestation africaine qui se déroule du 18 au 28 juillet.

La palme d'or de cette première journée des JAJ-2018 revient sans doute à la sélection algérienne du judo qui a dominé les épreuves individuelles disputées à la salle Harcha-Hacène d'Alger, en décrochant sept médailles (3 or, 1 argent, 3 bronze).

Les trois médailles d'or algériennes ont été remportées Bouchkif Nihel (-52 kg), Dris Messouad Redouane (-66 kg) et Abdellah Remouche (-100 kg).

Ahmed Rabahi a raté la médaille d'or de la catégorie (-81 kg) après sa défaite en finale face au Marocain Yassine El Ataoui, alors que Abdelatif Boubetra (-55 kg), Sabrina Larbi (-63 kg) et Nabila Benbelkacem se sont adjugés la médaille de bronze de la leurs catégories respectives.

Le directeur des jeunes talents de la Fédération algérienne de judo (FAJ), Kamel Boussebt, s'est dit "satisfait" des résultats obtenus par les huit judokas algériens engagés aux JAJ-2018.

"Nous avons réussi à égaler la moisson de médailles d'or décrochées lors de la dernière édition des JAJ au Botswana en 2014. Nous avons raté l'or dans la catégorie des (-81 kg, garçons) ou ça s'est joué à peu de chose", a estimé Boussebt dans une déclaration à l'APS.

Lors de la précédente édition des JAJ, les judokas algériens avaient remporté un total de 4 médailles (3 or et 1 argent).

Les épreuves individuelles de judo des JAJ-2018, ont regroupé 74 athlètes, dont 35 filles issue de 28 pays. L'épreuve par équipes se déroulera vendredi à la salle Harcha.

En haltérophilie, six médailles (4 argent et 2 bronze) ont été remporté par les Algériens lors des épreuves qui ont débuté jeudi à la salle omnisports de Bordj El-Kiffan (Alger).

Dans la matinée, l'haltérophile Sabri Nour El Houda avait offert à l'Algérie trois médailles d'argent chez les 48kg, soulevant (53 kg) à l'arraché et 70kg à l'épaulé-jeté , totalisant 123 kg. Le concours de la catégorie qui a réuni quatre athlètes est revenu à la Nigériane Agba Ebelechukwu, avec trois or 61 kg (arraché), 74 kg (épaulé-jeté) et 135kg (total).

"Je suis contente de mes médailles. La compétition était difficile avec des concurrentes que je découvre à Alger. Je voulais offrir à mon pays l'or, mais je m'en sors avec de l'argent et de nouvelles performances personnelles", a déclaré Sabri à l'APS.

De son côté, Mohamed Romaili, engagé dans la catégorie des 56 kg aux côtés de sept autres concurrents, a remporté trois médailles (une argent et deux bronze), en soulevant 104 kg à l'épaulé jeté, une charge qui lui a valu une médaille d'argent, plus deux bronze à l'arraché (81kg) et au total (185kg).

La seconde journée consacrée à l'haltérophilie aura lieu vendredi et verra l'entrée en lice dans la matinée, de l'Algérienne Nihad Belounis dans la catégorie des 53kg).

Une médaille de bronze a été également décrochée en taekwondo grâce à Dalla Sassi (+63 Kg), lors de la première journée des épreuves de taekwondo. L'Algérienne a été battue par l'Egyptienne Habiba Morsi qui s'est contentée de la médaille d'argent après avoir perdu en finale devant la Marocaine, Fatima Zahra Abou Fares, médaillée d'or de la catégorie.

La sélection algérienne a entamé cette première journée de taekwondo avec quatre athlètes : Nabila Houchine (-49 kg), Dalla Sassi (+63 kg), Wassim Tefahi (-55 kg) et Islam Ben Sassi (-73 kg).

La journée de vendredi sera consacrée aux catégories : -63 kg, -55 kg et -63 kg.