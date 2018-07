Afrique: JAJ-2018/cyclisme "contre la montre" par équipes - Le Maroc "garçons" et l'Ethiopie "filles" sacrés

ALGER- Un service d'enregistrement de demandes de ligne fixe via Internet, vient d'être lancé par… Plus »

La course des filles a été remportée par les Ethiopiennes qui ont obtenu la médaille d'or devant le Nigéria (médaille d'argent) et le Maroc (médaille de bronze).

"Franchement je suis fier des résultats obtenus par nos jeunes cyclistes et des efforts fournis ces derniers mois. Ils étaient motivés et ils voulaient à tous prix obtenir des résultats positifs. On aurait pu faire mieux mais c'est très positif surtout en présence de plusieurs nations de haut niveau", a indiqué à l'APS, le directeur technique national de la Fédération marocaine de cyclisme, Yann Dejan.

Alger — Les cyclistes marocains et éthiopiennes se sont adjugés les médailles d'or du "contre- la montre" par équipes, des 3es Jeux africains de la jeunesse (JAJ 2018), disputé vendredi entre Reghaîa et Rouiba (Alger), alors que les équipes algériennes ont terminé au pied du podium.

