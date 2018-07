Congo-Kinshasa: Littérature - Trois parutions chez l'Harmattan

Entre économie/développement et littérature, notre rédaction a sélectionné pour vous trois titres parus récemment chez l'éditeur.

" L'emploi des jeunes en République démocratique du Congo" d'Antoine-Roger Bumba Monga Ngoy

Préfacé par Lye M. Yoka, l'auteur de ce livre passe la problématique de l'emploi en RDC.

Dans ce pays, la création d'emplois stagne, les inégalités persistent entre les milieux rural et urbain, le taux de chômage reste très élevé, surtout pour les jeunes. Où se situe la RDC en matière de création d'emplois nouveaux et durables ? La question de l'interaction entre l'université et la société, entre la formation des cadres et les structures du développement dans le pays doit interpeller le gouvernement afin de garantir la promotion de l'homme, première ressource de toute organisation économique et sociale, moteur du progrès et "espérance de consommation", sans qui la nation ne peut survivre.

Antoine-Roger Bumba Monga Ngoy, auteur de plusieurs ouvrages, est professeur émérite à l'Université de Kinshasa.

ISBN : 978-2-343-14424-5

252 pages

"Politiques agricoles durables en République du Congo / Diagnostic et perspectives" de Parisse Akouango

Le développement durable met au centre de la croissance et du développement la relation économique, sociale et environnementale. Et pourtant, les aides publiques au développement octroyées aux pays africains n'arrivent pas, dans leur majorité, aux bénéficiaires et, d'aides en aides, les mêmes erreurs se répètent. La réussite d'un projet agricole, élément décisif d'une politique agricole durable passe par une rigueur dans sa réflexion, sa construction et sa capacité à se remettre en cause.

Parisse Akouango, MSc. PH.D, est professeur titulaire des universités et grandes écoles du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Spécialiste en sciences agricoles (dont il encadre des thèses de doctorat) et biodiversité/zootechnie et environnement, il est consultant en politiques et développement des filières agricoles et spécialiste des enquêtes de qualité en agriculture.

IBSN : 978-2-343-14280-7

126 pages

"Crise et décadence de l'Afrique noire / Les versets nègres" de Julien Makaya

Préfacé par Pierre Ntsemou et postfacé par Ramsès Bongolo, ce livre est un recueil de textes engagés et transgressifs qui place le lecteur au cœur des problèmes qui sont à l'origine de la décadence de l'Afrique dite noire. Il s'agit notamment de l'impérialisme et ses effets dévastateurs sur le développement du continent, du nanisme politique et de la perversion éthique des dirigeants, de la misogynie du « mâle dominant », de l'addiction au sexe et aux nouvelles technologies, de l'ethnocentrisme, du racisme, de la crise des valeurs morales et sociales.

Julien Makaya est psychologue clinicien et manager des projets de développement communautaire. Il enseigne la psychologie dans les écoles professionnelles du Congo et travaille comme consultant en psychopathologie du sida, auprès des organisations nationales et internationales.

ISBN : 978-2-343-15023-9

136 pages