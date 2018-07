L'imam Alioune Ndao a passé sa première nuit hors de la Maison d'arrêt et de correction (Mac - Camp pénal) de Liberté 6, depuis son arrestation par des éléments de Gendarmerie qui avaient effectué une descente musclée à son domicile, très tôt le matin, le mardi 28 octobre 2015. Juste après sa sortie, du siège arrière du véhicule qui le conduisait chez-lui, il a, dans ses premiers mots, remercié Dieu (SWT) et les médias, sans exception, à qui il a donné rendez-vous prochainement pour revenir plus amplement sur son incarcération et sa libération, certainement.

«Même si le temps ne nous me le permet pas, nous pouvons prononcer quelques mots. La première des choses que nous ferons, c'est remercier Dieu (SWT), vous remercier vous des médias, sans exception. C'est tout ce que nous pouvons dire pour le moment, nous vous donnons rendez-vous prochainement (en wolof).» Ce sont là les premiers mots prononcés par l'imam Aliou Ndao (Alioune Badara Ndao), à sa sortie de prison hier, jeudi 19 juillet 2018, suite à son acquittement le même jour dans le cadre du procès pour apologie du terrorisme.

A travers une vidéo (dans les réseaux sociaux) qui immortalise l'événement, l'on voit ses quelques inconditionnels présents sur les lieux exalter, dès que le véhicule le transportant à quitté le grand portail du Camp pénal de Liberté 6. Ils scandaient, à tue-tête, entre autres, «Takbiir, Allahou Akbar», qui résonnait comme un refrain. Par la suite, l'on aperçoit l'imam Ndao assis sur le siège arrière du véhicule qui avançait. Il était au milieu entouré de deux autres jeunes, ils étaient tous de blanc vêtu. C'est sur insistance de ces inconditionnels qu'il s'est adressé ainsi au public, avant de formuler des prières, en réponse aux sollicitations de ces derniers peu après son départ de la grande porte du Camp pénal de Liberté 6. «Nous prions pour vous. Que Dieu vous rétribue de Ses Grâces», leur a-t-il lancé du siège de la voiture.

Mais, vu la persistance de ces souteneurs, il finira par descendre du véhicule, pour leur parler, debout. «Je remercie les médias, les associations de soutien. Nous vous donnons rendez-vous, vous des médias, prochainement pour échanger avec vous, s'il plait à Dieu. Que Dieu vous protège et protège la vérité entre vos mains», a-t-il ajouté. Il clôturera son adresse par la formule de salutation «Assalamou aley koum wa Rahmatoulahi wa baraa kaatouhou» (Paix sur vous en Islam, ndlr), avant de s'engouffrer à nouveau dans la voiture venu le chercher à sa sortie de la Mac de Liberté 6. Non sans exprimer ces derniers mots et prière. «Vous avez enduré avec nous, partagé nos souffrances. Que Dieu vous rétribue.» Connus pour ses sermons jugés radicaux, il a été placé depuis son arrestation en 2018 sous mandat de dépôt jusqu'à l'ouverture de leur procès, lui et ses 29 co-accusé, le 9 avril dernier. Après 27 jours d'audience, l'affaire a été mise en délibéré pour hier, jeudi 19 juillet, jour de sa libération par la Chambre criminelle spéciale du Tribunal de grande instance de Dakar, dans la matinée.