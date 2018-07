Sénégal: Sedhiou - Mise en œuvre du projet pôle territoire Casamance - Les acteurs affinent les contours du processus de mise en cohérence

Un atelier de deux jours portant sur le processus de mise en œuvre du projet pôle Casamance a pris fin hier, jeudi 19 juillet, à Sédhiou sous la coupole du ministère de la Gouvernance territoriale. Kolda et Ziguinchor vont également élaborer leur fiche technique et l'ensemble des productions fera l'objet d'un travail de synthèse pour servir de feuille de route à ce chantier dit de l'émergence dans les régions méridionales du pays.

Cette rencontre d'échange de deux jours a réuni les différents acteurs territoriaux de l a région de Sédhiou, notamment les élus ainsi que les administratifs et les techniciens au développement. Pour l'essentiel et sous forme de travaux de groupes, l'atelier a procédé au recueil des préoccupations majeures de la région en matière de développement dans le cadre de la mise en œuvre du pôle territoire Casamance, une entité fédératrice des trois régions méridionales. Tous les secteurs ont été passés en revue avec des propositions d'investissements cohérents pour porter la région sur les rampes de l'émergence.

Au sujet des recommandations, le gouverneur de région Habib Léon Ndiaye relèvera que « tous les acteurs se sont accordés à dire que le pôle territoire Casamance doit être le reflet de toutes les composantes de la société politique mais également socio-professionnelle majeure de toute la Casamance naturelle et ouvert à toutes les compétences. » Et de poursuivre sur les la dynamique unitaire : « le pôle doit veiller, en relation avec les pouvoirs publics, que les investissements soient faits de manière équilibrée de sorte que toutes régions administratives puissent se sentir pleinement concernées. Enfin, c'est la mobilisation de l'information territoriale qui permettra aux acteurs d'agir de manière concrète et au bénéfice de la population », a indiqué Habib Léon Ndiaye.

S'agissant des moyens pouvant donner corps aux idées de projets d'investissement, le directeur de cabinet du ministre de la gouvernance territoriale a rassuré de la disponibilité des ressources aussi bien celles du gouvernement sénégalais que des bailleurs de fond. « C'est sûr qu'on aura deux mécanismes de financement qui sont actuellement disponibles. Le premier sera sous forme de contractualisation entre le pôle et l'Etat dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (PSE). Le second peut être mobilisé à travers le partenariat public/privé qui est également disponible mais aussi la coopération française et espagnole», a déclaré Alassane Sow. Après l'étape de Kolda et Ziguinchor, un travail de synthèse réunira les acteurs des trois régions à Sédhiou, en vue de dresser la mouture finale de cette entité du pôle territoire Casamance. Dans l'immédiat, le gouverneur a instruit l'Agence régionale de développement qui a, jusqu'ici, assuré la coordination des rencontres, de poursuivre la mise en cohérence de l'atelier de Sédhiou en attendant celui des deux autres régions dans trois semaines au plus.