Sénégal: Acquitté après plus de 2 ans de détention pour apologie du terrorisme - Scénes d'exaltation et de joie des souteneurs d'imam Ndao

L'imam Aliou Ndao, un des 30 accusés de faits relatifs au terrorisme, a été relaxé par la Chambre criminelle spéciale présidée par le juge Samba Kane. Seul le délit de détention d'armes de troisième catégorie, sans autorisation administrative, a été retenu à son encontre.

Makhtar Diokhané et les personnes ayant séjourné au Nigéria ont écopé de peines variant de 20 à 5 ans de prison. Une quinzaine de personne ont été aussi blanchies, en plus de l'imam Aliou Ndao. Le délibéré a eu lieu hier, jeudi 19 juillet.

Telles de la paille au vent, les accusations portées contre l'imam Aliou Ndao, se sont envolées à la lecture des faits retenus contre sa personne hier, jeudi 19 juillet, lors prononcé du verdict de son procès. En effet, presque toutes les accusations se sont écroulées comme un château de carte. Imam Aliou Ndao a été acquitté des crimes, d'actes de terrorisme, financement du terrorisme en bande organisée et blanchiment de capitaux, apologie du terrorisme, et du délit de détention de munitions sans autorisation administrative. Tout ce qui restait dans l'accusation, et qui lui a valu une condamnation à mois avec sursis, est la requalification des faits de détention d'armes de la troisième catégorie en détention d'arme de la deuxième catégorie sans autorisation administrative. Le tribunal a, par la suite, ordonné la confiscation de l'arme retrouvée chez lui et la confiscation de la somme de 14.000 euros trouvés à son domicile au moment de la descente policière.

MAKHTAR DIOKHANE PREND 20 ANS DE TRAVAUX FORCES

Cité comme étant le cerveau de la bande qui a séjourné dans le fief de Boko Haram (Nigéria), Makhtar Diokhané, a eu la plus lourde peine parmi les condamnés. Il a écopé de 20 ans de travaux forcés. Il a été reconnu coupable du crime d'actes de terrorisme par association de malfaiteurs. Il n'est pas d'ailleurs le seul. Mouhamadou dit Mouhamed Ndiaye, Oumar Yaffa, Ibrahima Diallo, Abdou Aziz Dia, Mouhamadou Lamine Mballo, Latir Niang, Lamine Coulibaly, Abou Diallo, Cheikh Ibrahima Ba, Ibrahima Mballo, Abdou Akim Mbacké Bao et Saliou Ndiaye, ont été eux aussi jugés coupables. Cependant, s'agissant de Mouhamed Ndiaye, Ibrahima Diallo et Abdou Akim Mbacké Bao, le tribunal a requis à leur encontre une peine de 15 ans de travaux forcés.

Oumar Yaffa, Abdou Aziz Dia, Lamine Coulibaly, Abou Diallo, Cheikh Ibrahima Ba et Ibrahima Mballo se verront condamner à une peine de 10 ans de travaux forcés. 5 ans de prison, assortis de travaux forcés, c'est la sentence retenue par le juge Samba Kane et ses collègues contre Mouhamadou Lamine Mballo, Latir Niang et Saliou Ndiaye.

Malgré les peines retenues, la Chambre criminelle spéciale a acquitté les personnes citées ci-dessus, du crime de financement de terrorisme en bande organisée, du délit de blanchiment de capitaux, des crimes d'actes de terrorisme par menaces ou complot, crime commis par participation à un mouvement insurrectionnel, par violence ou voie de fait commis contre des personnes et de destruction et de dégradation commises lors des rassemblements par enlèvement ou séquestration. La détention illégale d'une arme blanche, la destruction de biens appartenant à autrui par atteinte à la vie, par menace, blessures ou coup volontaire, n'ont pas été aussi retenues à leur encontre. Les prévenus ont été aussi libérés de la fabrication ou de la détention d'une arme prohibée. Le tribunal a aussi rejeté les délits de vol et d'extorsion de fonds. En ce qui concerne le délit d'apologie du terrorisme, il a n'a été pas établi contre Saliou Ndiaye, Makhtar Diokhané, Oumar Yaffa et compagnie.

14 AUTRES PERSONNES ACQUITTEES DONT LES DEUX EPOUSES DE MAKHTAR DIOKHANE

Le juge Samba Kane n'a retenu aucune charge contre 14 autres accusés. Coumba Niang et Amy Sall respectivement première et seconde épouses de Makhtar Diokhané, ont été blanchies. Mariéme Sow, Alioune Badara Sall, Daouda Dieng, Boubacar Decol Ndiaye, Oumar Keita, Mor Mbaye Déme et Mouhamadou Moustapha Mbaye ont été aussi élargis par la Chambre criminelle. Les autres acquittements prononcés l'ont été en faveur d'Alpha Diallo, Pape Kibily Coulibaly, El Hadj Mamadou Ba, Moustapha Diatta et Ibrahima Anne. La Chambre criminelle a, toutefois, ordonné la confiscation, au profit du trésor public, de la somme de 14.500 euros retrouvés chez Coumba Niang et des 14.000 euros trouvés chez l'imam Aliou Ndao, a l'arrivée des Forces de l'ordre. Le président Samba Kane a également ordonné la restitution de tous les biens appartenant aux acquittés.

L'ANNULATION DU PROCES VERBAL DE PREMIERE COMPARUTION LIBERE IBRAHIMA NDIAYE

Toutes les exceptions de nullités tirées de l'illégalité des poursuites ont été rejetées par le tribunal. Mieux, la demande d'expertise médicale pour folie formulée par les avocats d'Abdou Karim Mbacké Bao a été aussi rejetée. La Chambre criminelle a annulé le procès verbal de première comparution de l'accusé Ibrahima Ndiaye, en date du 28 juillet 2016, pour les actes subséquents le concernant. Par conséquent, il a ordonné la libération d'office du concerné, s'il n'est retenu pour autre cause.