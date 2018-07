Sénégal: Affaires Khalifa Sall et Karim Wade - Les FDS lancent une campagne pour libérer les «otages politiques»

«Elle n'est plus légitime, parce qu'elle est incapable de rendre un verdict équitable. L'administration est aussi instrumentalisée à des fins politiciennes», martèlent-ils. Pis, disent-ils, «elle a radié le nom de Karim Wade des listes électorales sur recommandation d'Aly Ngouille Ndiaye. Macky Sall a fait de Karim Wade est un exilé politique. Nous ne vivons plus dans un Etat de droit qui protège les droits fondamentaux des citoyens ». Selon Babacar Diop et Cie, «nous sommes dans un Etat hors-la-loi, un Etat agresseur qui piétine les libertés fondamentales des citoyens». Les Fds demandent l'exclusion du Sénégal de la Cedeao pour «refus d'appliquer une décision communautaire».

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.