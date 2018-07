Cote d'Ivoire: Le Président sortant Ibrahim Boubacar Keita à la conquête de l'électorat malien de Bouaké

En campagne pour l'élection présidentielle malienne prévue le 29 juillet 2018, le Président sortant Ibrahim Boubacar Keita, polit sa candidature auprès de la communauté malienne de Côte d'Ivoire.

À Bouaké, IBK s'est adressé à sa communauté du Gbêkê. Mission commando de charme de son état major sur la Lagune Ébrié. Le Président de la République du Mali,Ibrahim Boubacar Kéita a échangé avec ses compatriotes sur la situation du pays.

Selon le correspondant de Confidentiel Afrique en Côte d'Ivoire, beaucoup de citoyens maliens sont venus écouter le message du candidat IBK, lequel a tenu solennellement à partager les grands axes de son programme politique, social et économique et demandé à la communauté malienne de Bouaké de lui faire confiance pour briguer un second mandat à la tête de la magistrature suprême du pays.

Une impressionnante foule résidant dans la région de Gbêkê et bien au delà, a pris d'assaut le palais du carnaval de Bouaké ce dimanche 22 juillet 2018, a constaté le correspondant de Confidentiel Afrique. La Côte d'Ivoire accueille une forte communauté malienne dont des entrepreneurs influents, des commerçants et des étudiants. Un vivier électoral non négligeable qui devrait sans doute peser sur la balance des décomptes.