Cote d'Ivoire: "Vohou-Vohou" - Deux maitres de la peinture contemporaine signent leur retour sur les cimaises à Abidjan

A travers le thème de l'exposition « Diaspora et immigration », il a indiqué que c'est un pont qui est lancé entre l'Europe et l'Afrique. « Aujourd'hui, nous voulons montrer que nous appartenons à un peuple, à une culture », a-t-il soutenu.

Quant à Youssouf Bath, les sujets traités, bien que réalisés à partir de compositions d'ateliers cèdent la place à une imagerie surréelle. Des décoctions de plantes remplacent souvent les colorants acrylique et à huile. Dans l'ensemble Bath, qui vit et travaille à Dabou, évoque les relations de l'homme avec le surnaturel. Le tout dans une posture poétique.

Dans sa démarche plastique Kra N'Guessan, qui vit et travaille en France, la nostalgie dont il est empreint transparaît à travers les masques, les poids à peser l'or et plusieurs autres éléments. Les reliefs qui se dégagent ainsi font aisément penser à une peinture sculpturale.

Les analyser, confie le critique, est un exercice qui requiert une disposition mentale et intellectuelle particulière. Surtout que ces œuvres sont chargées chargés de symboles . Et de la fusion des expressions plastiques, il en résulte une singularité.

C'est en termes que Dr Koffi-Yao Célestin, critique d'art et enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a qualifié l'exposition, à venir, des peintres Kra N'Guessan et Youssouf Bath.

