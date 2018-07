Maroc: Pêche - Le Maroc et l'UE ont négocié un nouvel accord

Ahmad Ahmad : Si on prend en compte qu'il s'agit d'un échec, il faut assumer Plus »

Environ 70 navires battant pavillon européen disposent de la licence spécifique prévue par l'accord qui leur impose d'embaucher entre 3 et 16 marins marocains selon la taille de l'embarcation et d'accueillir à leur bord des observateurs du ministère marocain chargé de la Pêche.

La logique du volet précédent est maintenue à savoir une redevance annuelle d'accès aux eaux économiques visées s'étendant jusqu'à 200 000 milles nautiques de la côte de plus de 16 millions d'euros, un soutien au secteur marocain de la pêche hauturière dépassant les 14 millions d'euros et une imposition des armateurs européens évaluée à 10 millions.

Le Maroc et l'Union européenne se sont entendus sur le contenu du futur accord de pêche durable et son protocole d'application à l'issue d'un nouveau round de négociations à Bruxelles, indique un communiqué conjoint, publié cette fin de semaine à l'issue d'un nouveau round de négociations à Bruxelles.

