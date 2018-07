Mali: La présidentielle agitée par les accusations de fichier électoral parallèle

De son côté, le directeur général de l'élection Siaka Sangaré a lui aussi multiplié les rendez-vous ce samedi, en recevant notamment les missions d'observation de l'Union africaine et de l'Union européenne. La Direction générale des élections (DGE) a d'ailleurs convoqué une large rencontre ce lundi avec les représentants des candidats et les observateurs internationaux.

Au Mali, à quelques jours de l'élection présidentielle, la polémique continue autour du fichier électoral et des risques de fraude. Vendredi 20 juillet, l'URD, le parti du principal candidat de l'opposition Soumaïla Cissé annonçait l'existence d'un fichier électoral parallèle, avec potentiellement des électeurs et des bureaux de vote fictifs.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.