Togo: Le Togo pense codage

La ministre de l'Economie numérique, Cina Lawson, est de retour d'Afrique du Sud. Un voyage destiné à comprendre comment fonctionnent les écoles de codage qu'elle veut implanter dans son pays.

A Johannesburg, elle a rencontré les promoteurs de 'We think code'. Une école fondée en 2015 qui forme gratuitement pendant deux ans les jeunes au codage.

Les établissements du Cap et de Johannesburg sont financés par une cinquantaine de sociétés privées en forte demande d'informaticiens et de spécialistes du Web, si possible de talent.

Mme Lawson souhaite dupliquer le projet au Togo dans l'enseignement secondaire, les universités et des structures indépendantes financées par le secteur privé.

Elle a échangé avec Camille Agon, la fondatrice de We think code et les équipes de formation pour imaginer une future coopération.