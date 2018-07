Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - A quel jeu joue Guillaume Soro ?

Aujourd'hui, si la situation politique l'exige, il n'est pas exclu qu'il signe un pacte avec le FPI et le PDCI, dans la perspective de la présidentielle de 2020. Et dans cette éventualité, il peut faire mal au RDR.

De ce point de vue, on peut dire que Guillaume Soro marche sur des œufs et il en est conscient. En réalité, Guillaume Soro n'a pas d'amis, mais des intérêts. C'est cette logique qui l'avait conduit d'abord à se lier à Laurent Gabgbo, puis à Alassane Dramane Ouattara.

Et comme en politique, la gratitude est un vain mot, Alassane Dramane Ouattara pourrait se servir de ce passé pour lui barrer la route. A cela, il faut ajouter le fait que l'actuel président pourrait le lâcher dans l'affaire du putsch manqué au Burkina, dans lequel on dit qu'il serait impliqué.

Cela dit, l'on peut tenter d'évaluer les chances de réussite de Guillaume Soro, dans l'hypothèse où il se déciderait effectivement à briguer la présidentielle de 2020. A la faveur de la rébellion dont il a été le chef, Guillaume Soro a pu tisser un important réseau de relations et d'amitiés. Il en a également profité pour faire fortune. Or, tout le monde sait que cet argument compte dans les élections en Afrique.

Et qui connaît l'homme, sait que malgré les vicissitudes qu'il a connues, il garde encore une capacité de nuisance. Laurent Gbagbo l'a appris à ses dépens. Et l'actuel président sait qu'il lui doit en partie son avènement au pouvoir. De ce point de vue, Guillaume Soro n'est pas un homme politique que l'on peut enterrer à la hâte.

L'homme a lâché cette phrase non pas parce qu'il est animé par un réel désir de briguer la magistrature suprême en 2020, mais parce qu'il veut signifier à ses camarades du RDR de le traiter avec beaucoup plus de considération, car il n'a pas encore dit son dernier mot.

Tous ces éléments d'analyse ne laissent pas d'autre choix à Guillaume Soro, que celui de claquer la porte du RDR et de se présenter in fine en tant que candidat indépendant à la présidentielle de 2020. D'ailleurs, il n'a pas manqué, à toutes ses sorties, de souligner que le fait de ne pas être porté par un parti, ne constitue pas un handicap.

Il est donc fort probable que ce fidèle parmi les fidèles de ADO, ce militant de la 1re heure du RDR, soit le poulain de l'actuel locataire du palais de Cocody et ce, avec la bénédiction des militants historiques du parti et celle de la fraction dissidente du PDCI/RDA (Parti démocratique de Côte d'Ivoire/Rassemblement démocratique africain).

Pour revenir à la phrase qui nous intéresse et selon laquelle Guillaume Soro dit réfléchir à sa candidature à la présidentielle de 2020, il faut dire tout de suite qu'elle admet deux scénarios. Le premier est celui qui placera Guillaume Soro sur la ligne de départ pour 2020. Et beaucoup d'éléments permettent de donner du crédit à ce scénario.

Evoquant son avenir politique, l'ex-chef de la rébellion ivoirienne a laissé entendre ceci : « Je réfléchis à ma candidature à la présidentielle de 2020 ». Cette phrase, qui intervient dans un contexte marqué par la guerre de succession au sein du RDR (Rassemblement des Républicains) et la déchirure consommée au sein des héritiers de Houphouët Boigny, alimentera à coup sûr le débat politique en Eburnie pendant un certain temps.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.