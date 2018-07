Afrique: Le Président Ahmad reçu par SE Macky Sall Président de la République du Sénégal

Le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky Sall a reçu pendant plus d'une heure au Palais Présidentiel de Dakar,jeudi 19 Juillet 2018, Monsieur Ahmad, Président de la Confédération Africaine de football.

L'entretien qui s'est déroulé en Présence du Ministre sénégalais de la Jeunesse et des Sport et de M.A.Senghor Président de la fédération sénégalaise de Football, a porté sur plusieurs sujets d'actualité et notamment les conditions d'organisation de la dernière Coupe du Monde « Russie 2018 » qui ont particulièrement retenues l'attention du Chef de l'Etat.

M.Macky Sall a également, au cours de cet entretien confirmé officiellement au Président Ahmad, l'accord pour l'organisation à Dakar le 8 janvier 2019, de la prochaine édition des CAF AWARDS cérémonie d'attribution du Ballon d'Or africain.

Enfin, le Président Ahmad a, pour sa part, réitéré sa grande satisfaction d'avoir procédé à la cession définitive aux autorités sénégalaise du Centre de Guéréo situé à 80 km de Dakar et devant constituer pour la fédération sénégalaise de football un socle pour ses programmes de formation destinée aux jeunes, footballeurs, aux arbitres, et toutes autres spécialités oeuvrant dans l'environnement direct du Football national et régional.

Les deux président se sont quittés sur la promesse de veiller à renforcer mutuellement la base de développement et de rayonnement du football sur le Continent africain.