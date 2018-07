Afrique: Maurice se remet en selle , le Botswana se rapproche

Deux rencontres ont rythmé la troisième journée de compétition. Les bonnes opérations sont évidemment à mettre au crédit du Botswana, tombeur des Seychelles (2-1) qui a fait un énorme pas vers le dernier carré et Maurice qui reste en vie dans son tournoi après une courte mais Ȏ combien précieuse victoire face à la Namibie (1-0).

Dans une rencontre où les occasions se sont multipliées de part et d'autres, le Baby Club M et les Brave Warriors ont chacun eu leur chance de faire la différence au tableau d'affichage. Mais les arrêtes des deux portiers ont souvent gardé le score intact. C'est finalement sur un contre éclair des quadricolores, menée par Darel Arthee qui venait de faire son apparition sur le rectangle vert, que Maurice allait trouver la faille. Le jeune Arthee adressait une passe décisive à Jeremy Kawoa qui n'avait plus qu'à pousser le cuir au fond des filets.

A partir de là, les Namibiens évoluaient quelque peu sous pression, incapable notamment d'aller de l'avant. La connexion entre les lignes s'en trouvait notamment rompu. En fin de rencontre, David Aristide obtenait une occasion en or de faire le break en inscrivant un deuxième but mais le gardien namibien surveillait au grain. « C'est une victoire collective. Tous les joueurs ont su appliquer les consignes et cela a payé. Il nous reste un dernier match et nous devons tout donné », explique Daniel Ramsamy, le coach de Maurice. Avec désormais trois points dans la besace, le Baby Club M peut encore se qualifier pour le carré d'As.

Plus d'ambition

Les Botswanais se sont appuyés sur une deuxième victoire décrochée samedi au stade St François-Xavier à Port-Louis. Les jeunes Zèbres se sont montrés réalistes face aux Seychelles qui quittent le tournoi après deux revers.

Les jeunes Pirates peuvent se consoler avec leurs quatre buts inscrits en deux rencontres. Il leur faudra se montrer plus fort et avoir plus d'ambition pour leur prochaine participation dans ce tournoi d'envergure.

Samedi, Oageng Maphorisa a d'abord ouvert le score pour le Botswana à la 12eminute. Le numéro 9 des Zèbres a une nouvelle fois inscrit un pénalty, son deuxième de la compétition après celui converti face à Maurice jeudi. Tebogo Kopelang a donné plus d'ampleur au score en transformant un corner de Maphorisa en but à la 38eminute.

Loin de se laisser abattre, les Seychellois ont commencé à jouer un jeu plus posé et les différents changements opéré par Michel Renaud, l'entraineur des Seychelles allaient porter leurs fruits. C'est notamment le cas de Damien Lablache qui était entré à la place de Faaris Cesar. Le nouvel entrant se montrait décisif en adressant une passe décisive à Rino Pauline. Ce dernier, après avoir pris de vitesse les deux défenseurs axiaux du Botswana trompait facilement Ramojela.

La fin de match produisait quelques actions intéressantes mais les Seychellois ne parvenaient pas à recoller au score. Les Botswanais tremblaient, eux, jusqu'au coup de sifflet finale qui sonnait comme une délivrance pour eux.

Le suspense reste entier dans le groupe B (Preview)

Tout reste donc très ouvert dans le groupe B, aussi appelle groupe de la mort. Les quatre pensionnaires de cette poule ont chacun un point après leur nul respectif jeudi et vendredi. Il ne fait pas de doute que la situation se décantera aujourd'hui au stade Anjalay.

En match d'ouverture, le Mozambique affrontera l'Afrique du Sud. Les deux adversaires n'ont inscrit aucun but depuis le début de ce tournoi. C'est aussi le cas pour la Zambie et le Lesotho qui s'affrontent à 15h. Il faudra donc commencer à marquer pour se rapprocher de la qualification pour la demi-finale.

Le Mozambique avait laissé entrevoir quelques phases de jeu intéressantes pour son match inaugural. Mais la domination fut stérile et il faudra cette fois concrétiser les actions pour ne pas le regretter par la suite.

L'Afrique du Sud n'a pas convaincu pour son premier match. Très en jambes et à l'aise balle au pied, les Young Bafana n'ont, malgré tout, pas trouvéla faille et ont dû se contenter d'un partage de points. Il faudra se mo ntrer plus incisif au stade Anjalay pour poursuivre l'aventure plus sereinement.

La Zambie, tenant du titre, a quelque peu déçu pour son premier match. Par moment, les jeunes Chipolopolo ont même montré leur limite en affichant des difficultés pour construire un jeu cohérant. « Je ne peux pas trop reprocher à mes joueurs quoi que ce soit. Ils ont tout donné mais aujourd'hui, nous allons essayer d'élever notre niveau de jeu », a fait ressortir l'entraineur de la Zambie. Il faudra rester vigilant contre le Lesotho qui a tout de même montré quelques dispositions.

Les résultats de samedi

Botswana 2 (Maphorisa 12', Kopelang 38') - Seychelles 1 (Pauline 65') St François-Xavier Stadium

Maurice 1 (Jeremy Kawoa 69') - Namibie 0 St François-Xavier Stadium

Programme de dimanche

Mozambique - Afrique du Sud (12h00 heure locale) Anjalay Stadium

Zambie - Lesotho (15h heure locale) Anjalay Stadium

http://www.cosafa.com