Sénégal: Beijing est "un partenaire majeur et fiable", selon Macky Sall

Dakar — La République populaire de Chine est "un partenaire majeur et fiable" , s'est réjoui, samedi à Dakar le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, qui a promis que le partenariat entre les deux pays sera "davantage renforcé".

"Nous avons discuté de sujets communs à la coopération de nos deux pays. Au plan bilatéral, nos relations sont excellentes et basées sur le respect et la confiance. Nous travaillerons pour qu'elles soient multilatérales et bénéfiques", a souligné Macky Sall, saluant la République populaire de Chine comme "un partenaire majeur et fiable" du Sénégal.

"La Chine est un pays riche de civilisations de plusieurs millénaires. C'est une des grandes économies du monde. Elle a une qualité de résilience face aux épreuves et d'ardeur, de rigueur et de discipline dans le travail", a-t-il dit dans une déclaration de presse à la fin de son tête à tête avec son homologue chinois qui a entamé samedi une visite d'Etat de 48h au Sénégal.

"Le passé de la Chine est un modèle pour dire que le développement d'un pays passe par un état d'esprit constructif", a soutenu le président Sall qui a salué le "leadership dynamique" de son homologue.

Le chef de l'Etat sénégalais s'est dit honoré de l'amitié que Xi Jinping porte au Sénégal en y effectuant son premier séjour en Afrique de l'Ouest depuis sa réélection au mois de mars dernier.

Macky Sall a rappelé qu'une quarantaine de projets et programmes en cours, achevés ou en perspectives ont été revus lors de l'entretien avec le président chinois.

"Notre coopération va porter sur l'agriculture, l'énergie, l'hydraulique, l'éducation, la santé, le sport et les Technique de l'information et de la communication (TIC)", a-t-il dit.

Citant l'autoroute Ila Touba, longue de 113 km et reliant Touba (centre) à la ville de Thiès (70 km à l'Est de Dakar) financé par la Chine, Macky Sall souligne que ce projet est "un exemple fort de ce partenariat multilatéral qui sera davantage renforcé".

Il s'est félicité des efforts de financement de la Chine au Sénégal qui selon lui, s'élèvent à plus de 1200 milliards de FCFA. "Sur ce montant, un total de plus de 900 milliards de FCFA a été investi entre 2012 et 2018 soit plus de 80% de ces investissements", a-t-il ajouté.

"Nous allons promouvoir les investissements directs entre nos deux pays en facilitant la coopération de nos deux secteurs privés", a-t-il dit, réaffirmant, la participation du Sénégal au prochain forum sino-Afrique qui se tiendra à Beijing.