Angola: Les restes mortels du journaliste Mpasi Zamoko reposent au cimetière de Benfica

Luanda — Les restes du journaliste / traducteur de l'Agence Angola Press (Angop), Mpasi Zamoko Miguel, décédé mercredi dernier, à Luanda, ont été enterrés samedi au cimetière de Benfica.

António Paulino Neto, éditeur du Desk de documentation et information de l'ANGOP, a salué dans l'éloge funèbre, les qualités de Mpasi Zamoko Miguel, le qualifiant d'un professionnel exemplaire qui a toujours su dignifier son travail.

Pour cette raison, a déclaré Paulino Neto, les journalistes angolais perdent l'un de leurs meilleurs professionnels et l'Angop, un cadre qui promettait encore beaucoup.

En ce moment de douleur et de consternation, le conseil d'administration de l'Angop s'incline devant sa mémoire et adresse en son nom et au nom de tous les employés de l'agence, à la famille endeuillée, ses plus sincères condoléances, a-t-conclu.

Dans l'éloge funèbre de la famille, lu par son neveu Simão Paz, il a souligné les qualités du défunt, le considérant comme père un ami, exemplaire et intègre.

A son tour, la représentante de l'Angola Baptiste d'Angola, Elisa Ambrose a dit que Zamoko Miguel était un membre infatigable qui se donnait totalement à l'église et était un conseiller exceptionnel pour tous les membres, en particulier pour les nouvelles générations.

Ont assisté aux funérailles, les administrateurs pour les secteurs de contenus, José Chimuco, pour le secteur technique, Manuel Lusito André, et pour le marketing et la coopération de l'Angop, José Chimuco, Lourenço Mutepa, ainsi des collègues de travail, amis, membres de la famille et de l'église.

Le défunt a été admis à l'Agence le 25 juin 1985 en tant que journaliste, dans le Desk de documentation et d'information (DEDI) et a ensuite été transféré à la Rédaction extérieure, notamment dans le Desk Espagnol, jusqu'à la date de son décès, avec le poste de sous-éditeur.

Le journaliste Miguel Mpasi Zamoko, est né le 6 Juillet 1962, dans la municipalité de Damba, province de Uige, fils de Mpasi Zola et Albertina Diavula.

En 1983/84, il a conclu au Centre Pré-Universitaire d'Uíge, le quatrième semestre du cours pré-universitaire pédagogique en Sciences Sociales.

En 1985, il a été nommé par l'Angop pour une bourse d'études en République de Cuba, ayant obtenu son diplôme de licence en 1992 en journalisme de l'Université d'Oriente.

Il a également été délégué municipal de l'Angop à Viana (nommé le 5 août 1992).

Il laisse une veuve et quatre enfants