Angola: La communication sociale impliquée dans la promotion du tourisme au pays

Luanda — Le ministre de la Communication Sociale, João Melo, a assuré samedi soir à Luanda que son secteur travaillera en partenariat avec le tourisme, pour le développement de cette zone, dans le cadre de la croissance de l'économie angolaise.

«C'est avec un profond sens des responsabilités que les entreprises publiques des médias font leur part, car étant des entreprises publiques, elles ont des responsabilités accrues, en tant qu'agents promoteurs du développement de notre pays dans divers domaines», a souligné João Melo.

Le gouvernant, qui intervenait au gala de promotion et de collecte de fonds pour le segment de la deuxième saison de l'émission de télévision "Viajar Angola", une initiative de la Télévision publique angolaise et l'Association des hôtels et Ressorts d'Angola (AHRA), a indiqué que L'Exécutif s'est engagé à «travailler à plein régime» pour résoudre les différents problèmes du pays. "Le secteur du tourisme peut compter sur le partenariat et le soutien de la presse publique, c'est notre devoir", a réitéré João Melo.

Changement des contenus

Dans le domaine de la communication sociale, a-t-il mentionné, le paradigme de l'information des entreprises publiques a déjà subi des changements et a rapidement lancé le défi d'autres améliorations à introduire dans une programmation "profonde et significative" dans la grille de programmes de la télévision et de la radio.

L'un des objectifs du changement des programmes de médias publics est de contribuer à la diffusion et promotion des initiatives pour l'affirmation de l'économie nationale, selon le ministre.

"Le rôle de la télévision publique d'Angola, par exemple, est d'établir des partenariats comme ceux-ci, et d'autres similaires, et de ne pas promouvoir des spectacles et des initiatives fantaisistes", a rappelé le ministre João Melo.

Il a ajouté que la télévision publique angolaise a la responsabilité de promouvoir des initiatives qui dénotent une responsabilité sociale profonde, qui est le rôle de la presse publique.

Dans le contexte de la nouvelle réalité que connaît le pays, qu'il a caractérisé comme la nouvelle normalité, João Melo a défendu le besoin de travailler plus dur pour trouver des solutions aux problèmes du pays.

La ministre du Tourisme, Angela Bragança, a défendu la promotion du potentiel touristique des 18 provinces du pays, considérant qu'il s'agit d'un des éléments importants de l'économie nationale.

Ângela Bragança, qui a salué l'initiative de l'AHARA et de la TPA, prédit que ce sera une bataille gagnée, s'il y a un engagement de tous.