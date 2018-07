Angola: Approbation de la proposition de budget du GPL pour 2019

Luanda — Les autorités administratives de la province de Luanda, dirigées par le gouverneur Adriano Mendes de Carvalho, ont approuvé vendredi lors de la deuxième session ordinaire, la proposition pour l?inscrire la capitale angolaise dans le Budget général de l'Etat 2019, une valeur de 193 milliards de kwanzas.

Cette décision est contenue dans le communiqué final de ladite réunion, tenue dans la municipalité de Viana, lequel souligne que le conclave a évalué et approuvé le budget pour 2019 et le rapport de gestion de 2017.

En effet, le document indique que le budget comprend les dépenses de 100 projets inclus dans le Programme d'investissement public (PIP) pour la période triennale 2019/21 et la maintenance des différents équipements existants.

Au cours de la réunion, les participants ont été informés des programmes en cours pour améliorer le système de transport collectif et privé, de la gestion des marchés municipaux et l'intégration du commerce informel au commerce formel, afin de contribuer à accroître des recettes des municipalités autosuffisantes.

Le Gouvernorat Provincial de Luanda (GPL) a été informé des résultats de l'appel d'offres public du secteur de l'éducation, obtenus dans la capitale du pays.

Les sujets à aborder lors de cette session seront portés à l'attention du prochain Conseil provincial d'audit social.

Selon le rapport, il est nécessaire de réglementer et d'appliquer strictement la loi sur les transgressions administratives, en créant un paradigme, en adoptant des postures, afin de discipliner la vie dans les communautés et de gérer au mieux l'espace territorial et les citoyens.

A l'occasion, le gouverneur de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho a souligné que la tenue de la réunion en dehors du siège du GPL, a pour seul but, d'être plus proche des résidents et de leurs problèmes.

Il a indiqué que le gouvernorat poursuivra ses efforts pour résoudre des problèmes tels que l'assainissement de base, la mobilité urbaine, l'approvisionnement en eau et en électricité de qualité, le système de santé et scolaire, le cambriolage de câbles électriques, le crime et le vandalisme des biens publics.

La deuxième session ordinaire du GPL a réuni des vice-gouverneurs, des délégués, des directeurs provinciaux, des administrateurs municipaux des neuf municipalités de la province et d'autres fonctionnaires provinciaux.