Angola: La proposition de loi sur les élections locales analysée à Cazenga

Cazenga — Le projet de loi sur l'institutionnalisation, le droit de tutelle, le transfert des compétences, l'organisation des autarcies, les élections locales et les finances locales, ont été analysés samedi, dans la municipalité de Cazenga, à Luanda, sous la direction du ministre de l'Administration du Territoire et de la Réforme de l'État, Adão de Almeida.

A la fin des discussions, divisées en trois panneaux, Adão de Almeida a dit avoir recueilli de nombreuses contributions qui seront prises en compte dans le processus de production de la proposition finale du Gouvernement qui sera soumise à l'Assemblée nationale.

Selon le ministre, ce processus de consultation représente une notion claire que la participation de tous est importante pour avoir un processus de tous.

Pour Adão de Almeida, le chemin à parcourir est encore long, mais tout le monde contribue à l'institutionnalisation de ce nouveau modèle de gestion et d'organisation administrative au niveau national à partir de 2020.

Il a dit qu'il y avait de nombreuses attentes et la volonté d'introduire ce nouveau modèle, qui est sans ambiguïté, mais il faut être conscient que des changements majeurs exigent une attention, la sérénité et la tranquillité, surtout à ce moment de prendre des décisions importantes.

"Cette volonté nous permettra de gérer, de résoudre mieux, plus facilement et plus rapidement les nombreux problèmes existants, où le citoyen participe davantage à ce qui est de tous, la gestion publique", a-t-il soutenu.

A l'occasion, le gouverneur de la province de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, a déclaré que l'exercice fait à Cazenga, l'un des plus peuplés de l'Angola, a été positif pour l'enrichissement de ces documents importants des élections locales. Cazenga, l'une des neuf municipalités de Luanda, a six communes urbaines, Tala-Hadi, Hoji ya Henda, Cazenga, 11 de Novembro, Kima-Kieza et Calawenda.