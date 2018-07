Afrique: Qualifications CAN U17 - Choc au sommet entre l'Angola et le Swaziland

La deuxième journée de compétition dans le groupe C, lundi, sera le théâtre d'un match décisif entre l'Angola et le Swaziland. Les deux formations ont récolté les trois points de la victoire vendredi et ont engrangé de la confiance pour cette confrontation qui s'annonce électrique.

Il ne fait pas de doute que le gagnant fera un énorme pas vers les demi-finales. Nous n'en sommes pas encore là et l'Angola devra se montrer plus tranchant devant le but pour inscrire plus d'un but et se mettre à l'abri car en face c'est le Swaziland, une formation séduisante et surtout capable de mettre en difficulté n'importe quel adversaire.

Il devra le prouver lundi après-midi en se rapprochant du carré d'As. Il en a les moyens mais surtout l'ambition, lui qui n'avait pas pris part au tournoi lors des deux précédentes années. Dans cette joute, le Swaziland pourra notamment s'appuyer sur Bandile Shabangu, auteur de deux buts depuis le début de la compétition et toujours très adroit devant les cages. Il aura pour mission de sonner la charge afin de permettre aux siens d'envisager la suite du tournoi plus posément.

Dans l'autre rencontre, le Malawi et le Zimbabwe en découdront. Ils devront aller chercher cette première victoire pour enfin lancer leur tournoi. Mais pour le moment c'est mal engagé.

Le Malawi, un des favoris de la compétition n'a pas montré un visage serein pour son entame. Pour sa part, le Zimbabwe, battu 3-2 par le Swaziland, reste fébrile. Les Zimbabwéens devront élever leur niveau de jeu pour espérer passer ce premier cap. Une nouvelle défaite et ils rejoindront les Seychelles qui sont déjà éliminés de la compétition. Le Malawi avec son jeu léché et résolument tourné vers l'avant aura l'avantage des pronostics. Toutefois, sur le rectangle vert, cela promet d'être une autre histoire.