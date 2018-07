Sénégal: Les présidents chinois et sénégalais inaugurent une arène de lutte

« Nous sommes vraiment très contents des Chinois parce que c'est un rêve réalisé ! Nous espérons que nous allons venir ici, avec discipline, et que les autorités auront beaucoup de rigueur pour l'entretien, pour plus de durabilité », espère Massamba Dieye.

« Nous l'avons attendu pendant des années, des années et des années. Je suis donc très fier d'avoir ce bijou, très fier de regarder cette coopération entre la Chine et le Sénégal ; entre les deux présidents », se réjouit-il.

Abrités du soleil ardent par une tente en plastique rouge, les couples présidentiels sénégalais et chinois font face au nouvel ouvrage, à savoir une arène de plus de 20 000 places, aux couleurs du Sénégal. Son terre-plein de sable accueillera bientôt des combats de lutte, sport traditionnel du pays qui donne lieu à des matchs spectaculaires et extrêmement populaires.

Copyright © 2018 Radio France Internationale.

