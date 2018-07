Ile Maurice: Il est condamné à un mois de prison - Un cycliste mort, un autre mort-vivant

«Il est un mort-vivant, je dirai, un légume. Sa vie et celle de sa famille ont été chamboulées depuis cet accident.» Gérard Chasteau de Balyon, le beau-frère du cycliste David Bathfield, ne cache pas son indignation et son amertume suite au jugement rendu mercredi contre Dheeraj Takooree - qui avait retenu les services de Me Uttam Hurnauth -, devant la cour intermédiaire.

Ce dernier a écopé d'une peine de prison d'un mois et d'amendes totalisant Rs 120 000. Cela, après avoir percuté trois cyclistes, dont l'un est mort et l'autre dans un état végétatif...

L'accident fatal remonte au 10 mai 2012, à Nouvelle-France. Dheeraj Takooree avait mortellement percuté, à bord de son véhicule, le cycliste Jérome Joseph Alain Tennant. Le chauffeur de 39 ans, soudeur de son état, ne s'était pas rendu à la police. Il était, en fait, sous l'influence de l'alcool. Philippe Colin et David Bathfield, les deux autres cyclistes, ont été grièvement blessés.

«À cause de cet accident, mon beau-frère est devenu paraplégique. Je dirai que c'est un jugement scandaleux. On ôte la vie d'autrui, provoque des blessures à vie sur l'autre et la magistrate a trouvé juste d'infliger la peine la plus minime.

Ce sont des bêtises. Surtout que l'accusé avait, le jour de l'accident, 78 microgrammes d'alcool dans le sang. C'est-à-dire trois fois plus que la norme autorisée», déplore Gérard Chasteau de Balyon, qui a adressé une lettre ouverte à ce propos au Directeur des poursuites publiques.

David Bathfield, âgé d'une cinquantaine d'années, a tout perdu. «C'était un homme magnifique, il était un grand sportif. Ses enfants, dont la plus jeune, qui devait avoir 16 ans, ont été les plus affectés. La fille ne peut pas voir son papa dans cet état.»

Depuis l'accident, la famille a dû solliciter la contribution des Mauriciens, pour payer les frais médicaux du cycliste.