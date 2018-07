Sénégal: Moussa Wagué - Le latéral droit sénégalais plaît au Barça

Ahmad Ahmad : Si on prend en compte qu'il s'agit d'un échec, il faut assumer Plus »

Très bon avec les Lions de la Téranga en Russie, le joueur de 19 ans est devenu ainsi le plus jeune buteur africain dans l'histoire de la Coupe du monde après son but contre le Japon lors de la deuxième sortie du Sénégal dans le groupe H.

A en croire le Mundo Deportivo, le latéral droit sénégalais plaît au FC Barcelone. Le journal espagnol indique que le profil relativement offensif de Moussa Wagué plairait à la direction catalane, et ses performances en Coupe du Monde auraient achevé de convaincre Eric Abidal et Pep Segura, les deux personnes chargées du recrutement au sein du club catalan.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.