Burundi: Disparition de Jean Bigirimana - Toujours beaucoup de questions

Autre point troublant, les appels entre Jean Bigirimana et un agent du SNR juste avant sa disparition. Selon des témoins cités par Iwacu, cet agent aurait lui aussi disparu quelques jours après le journaliste. Toutes ces informations ont été considérées comme non fondées par Bujumbura.

Bugarama, c'est vraiment une petite bourgade. Donc, quelqu'un qui se fait arrêter là, il y a des dizaines et des dizaines de témoins ! Une enquête policière pouvait très bien remonter pour savoir ce qui s'est passé. On a donné tous ces éléments, on s'est constitué partie civile, on a introduit une plainte contre X... Je pense que Iwacu a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer d'aider la justice, pour essayer de trouver la vérité. Mais depuis deux ans l'enquête semble au point mort. En tout cas, on n'a aucune information sur une quelconque avancée de l'enquête »

En ce 22 juillet 2016, Jean Bigirimana a prévenu sa rédaction vers 11h qu'il allait faire un saut à Bugarama, sans donner plus de précisions. Vers 15h, une femme inconnue appelle le siège d'Iwacu et annonce qu'il a été enlevé. « Il a disparu, comme ça, un vendredi 22 juillet. C'est un coup de fil... Il y a eu un coup de fil vers la rédaction d'Iwacu, qui a informé le rédacteur en chef que Jean Bigirimana venait d'être arrêté. Il y avait des pistes, dont notamment cet appel téléphonique», poursuit Antoine Kaburahe.

Mais Jean c'était un bon journaliste d'investigation et sans couleur politique, insiste son directeur de publication, Antoine Kaburahe. « C'était une nouvelle recrue. On l'avait recruté, justement, pour ses qualités de journaliste d'investigation», nous raconte Antoine Kaburahe.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.