Congo-Kinshasa: Les réalisations annoncées par Kabila contestées

Joseph Kabila a aussi annoncé avoir favorisé l'apaisement de certains foyers de tensions, notamment dans l'est du pays, ou dans l'Ituri, situé dans le Sud-Kivu et dans le Maniema où la situation est aujourd'hui maitrisée et sous contrôle.

"Joseph Kabila a entamé la réfection de la voirie urbaine. Jusqu'ici, nous n'en sommes qu'à 4 kilomètres. Joseph Kabila nous a promis la révolution de la modernité. Il n'y a rien. Joseph Kabila nous as promis de construire un hôpital dans chaque territoire du Kasaï central. Aujourd'hui, c'est une promesse fallacieuse. On n'a pas d'eau potable à Kananga, (NDLR le chef-lieu du Kasaï-Central). Sur le plan de l'électricité, aujourd'hui, les chutes Katende ne marchent pas. Nous sommes dans le noir", réplique l"analyste William Kabasale Ndinda qui relativise quelque peu cette déclaration présidentielle.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.