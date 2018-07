Afrique: Qualifications CAN U17 - L'Afrique du Sud et la Zambie se rapprochent du dernier carré

Dans un match haché où les occasions de but n'ont pas manqué, la Zambie et le Lesotho ont, en plus, dû composer avec la grisaille hivernale et les rafales de vent. Cette météo capricieuse n'a toutefois pas entamé la combativité et la motivation des deux adversaires qui s'affrontaient au stade Anjalay à Belle-Vue. Au final, un but tardif de Benson Siwanda à la 89eminute a crucifié le Lesotho.

Bien qu'ils aient tous les deux jetés toute leur force dans la bataille, c'est celui qui a eu le plus faim qui a empoché les trois précieux points. Et cela n'arrange pas les affaires du Lesotho qui est quasiment éliminé. Ses représentants devront compter sur un vrai festival offensif et une victoire lors de leur dernière sortie pour espérer sortir du groupe.

Le Lesotho, bien qu'outsider, n'a pas laissé de répit aux Zambiens. Leur excellent sens technique et leurs contres éclairés ont bien failli faire la différence à de nombreuses reprises. Mais les Chipopolos ont montré qu'ils n'étaient pas les champions en titre pour rien et leur défense a tenu bon au cours des 90 minutes d'engagements.

Si la première période fut largement en faveur du Lesotho, le vent a tourné en seconde période avec des Zambiens entreprenants et qui ont souvent investi le camp adverse.

55' Benson Simwanda a eu une occasion en or de tuer le match à la 55eminute mais le Lesotho est parvenu à se maintenir à flot grâce à Rapuleng qui est intervenu sur la ligne pour repousser la balle - Marake, le portier du Lesotho étant déjà battu. Ce n'était que partie remise pour lui car il devait sévir à la 89' minute en profitant d'un cafouillage pour propulser le cuir au fond des filets. Triste sort pour le Lesotho mais on dira que c'est la loi du football.

Jour sans

L'Afrique du Sud n'a pas perdu de temps lors de sa deuxième sortie dans la COSAFA U17. Après un nul inaugural, les Amajimbos ont montré un tout autre visage dimanche, démarrant notamment au quart de tour. Bongolwetu Siyasi n'a mis que six minutes pour ouvrir le score. Un tir à l'entrée de la surface de réparation a été suffisant. Cette tentative n'était pourtant pas surpuissante et l'on peut dire que Texeira, le gardien mozambicain n'est pas exempt de tout reproche sur ce but.

Quoi qu'il en soit, ce premier but dans la compétition a remonté le moral des troupes de Ntseki, le coach de l'Afrique du Sud. Ainsi, ses protégés obtenaient les meilleures occasions pour aggraver le score mais, devant le but, le réalisme faisait défaut.

Les Mozambicains, également tenu en échec au terme du premier match se mettaient à produire du beau football en multipliant les incursions dans le camp Jaune et Vert mais eux non plus ne parvenaient pas à convertir les opportunités.

L'atmosphère devenait quelques fois très tendue et l'arbitre dût intervenir en avertissant notamment Jonas. Pendant ce temps, Nare, se procurait une occasion à la 33e minute mais son tir, un peu trop croisé, passait juste à côté des montants de Texiera, laissant un moment de répit aux Mambinhas.

Un répit de courte durée car au retour des vestiaires, la pression allait crescendo et l'Afrique du Sud fut récompensée de sa domination quand Nare convertissait une offrande de Radiopane, donnant plus d'ampleur au score à la 48eminute. A la 74eminute, il sera imité par Thando Buthelezi. Ce dernier profitait d'un contre pour filer sur le couloir droit avant de repiquer dans l'axe pour tromper facilement Texiera qui aura donc connu un jour sans pour cette deuxième sortie qui ne laisse que très peu d'espoir au Mozambique de valider son billet pour le dernier carré. En fin de match, Mthokozisi Balakasi donnera plus d'ampleur au score en y allant également de son petit but. Ce large succès permet aux Amajimbos de s'installer en tête.