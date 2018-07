C'est un discours au fondement constitutionnel. Message clair. Chiffres vérifiables. Voie tracée. Elections irréversibles. Perspectives fixées. Beaucoup reste, certes, à faire. Même si le chemin à parcourir est encore long, Joseph Kabila, dans un langage franc, sincère et compréhensible, a brossé le tableau de ce qu'il a pu faire en 17 ans, présenté une vue panoramique de ce qui est en cours de réalisation et, puis, a retroussé les défis auxquels les congolais sont confrontés, d'ici la fin de cette année 2018, pour préserver les acquis démocratiques, sauvegarder la paix et engager le pays sur l'omnibus de son émergence. Tels sont les grands traits de ce que Germain Kambinga Katomba, leader du Centre, a retenu d'essentiel dans le dernier discours du Chef de l'Etat du 19 juillet 2018, au Palais du Peuple, à Lingwala.

Il pense, en outre, qu'au-delà de clivages et autres considérations ou opinions politiques, ce discours-là est tout, sauf démagogique. Des chiffres évoqués sur le plan économique reposent, selon lui, sur des agrégats et statistiques repris, du reste, dans le Rapport de l'Onu sur les objectifs du Millénaire et le développement durable.

En plus, estime Kambinga, le Chef de l'Etat, dans son état de la nation, est revenu, particulièrement, sur la nécessité, pour les congolais, quelles que soient leurs tendances politiques, à s'approprier la bataille pour la réaffirmation de leur indépendance et souveraineté devant des multiples complots ourdis par tous ceux qui, au nom de l'alternance démocratique, lancent des appels à la guerre, à la révolution, à l'insurrection ou, simplement, à l'aliénation des richesses au profit de certaines puissances étrangères. Bien loin de l'émotion, rappelle-t-il, le Chef de l'Etat congolais a, plutôt, démontré combien il avait la passion du Congo.

Mal en patience

Tous ceux qui pensaient que l'état de la nation était une occasion, pour le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, de dévoiler les stratégies électorales de sa famille politique, se sont lourdement trompés. Ils n'ont qu'à prendre leur mal en patience. Quoi qu'il en soit, d'ici le 8 août 2018, au plus tard, tout sera connu.

Car, à tout point de vue, le Parlement n'est ni la CENI, la seule institution habilitée à organiser les élections en RD. Congo, ni la Cour Constitutionnelle, l'unique institution appelée à valider les candidatures pour la présidentielle jumelée aux législatives nationales et provinciales du 23 décembre 2018.

Germain Kambinga Katomba, Président de la plateforme le Centre, nouvellement inscrite en ordre utile au sein du Front Commun pour le Congo, se félicite du discours mesuré du Chef de l'Etat et invite les acteurs politiques à privilégier la voie des élections dont le cap est, désormais, maintenu.

C'est l'unique voie de la sagesse, insiste-t-il. Puisqu'agir autrement, ce serait la meilleure façon de plonger la RD. Congo dans un processus d'une marche en arrière, s'il faut attiser le feu et provoquer des troubles inutiles.

D'où, les acteurs politiques, à 48 heures du dépôt des candidatures pour la présidentielle et les législatives nationales, sont-ils, ici, interpellés.

Germain Kambinga considère, en effet, que l'heure est donc venue de passer aux actes, de laisser au peuple, souverain primaire, la possibilité de trancher et de confier les serre-joints du pouvoir à ceux qui en auront eu le mérite, en gagnant les élections.

Constitutionnellement parlant, les acteurs politiques, sans oublier les opposants, ont droit d'organiser des manifestations pacifiques et de dénoncer les injustices et tout ce qui ne marche pas. Mais, ils doivent se fixer comme seule limite : la République. L'unique que les congolais ont en partage comme patrimoine commun. Il déconseille d'éviter, par conséquent, que les contradictions politiques d'aujourd'hui et de demain, ne puissent dégénérer en une crise séditieuse sur le plan économique, social et politique, si tout arrivait à être chamboulé et que les élections, telles que les échéances ont été fixées, n'étaient pas organisées, comme prévu.

Et si Kabila était candidat ?

En Républicain modéré, Kambinga prévient, par ailleurs, qu'au cas où le candidat unique du Front Commun pour le Congo était Kabila, rien ne saurait, outre mesure, servir de prétexte pour embraser le pays, alors qu'il existe des institutions dûment reconnues par la Constitution qui, elles seules, sont qualifiées en la matière. Comment veut-on prétendre pour la défense de la Constitution et, en même temps, s'évertuer à remettre en cause ses fondements ? Au fait, que dit la Constitution ? Chacun est libre de déposer sa candidature. La CENI devrait, dans ce cas, examiner sa recevabilité ou non. Et, la Cour Constitutionnelle devrait, à son tour et en dernier ressort, valider ou invalider cette candidature, si jamais dans l'hypothèse extrême, elle était posée. Même là, comme fut le cas au Sénégal, par exemple, le choix ultime serait déterminé par le peuple congolais, souverain primaire, lors des joutes électorales du 23 décembre 2018, selon l'article 5 de la Constitution en vigueur.

Bataille engagée

Au niveau des provinciales, le Centre a aligné 450 candidats sur l'ensemble du pays. A l'exception de la présidentielle où il s'affichera derrière les positions du Front commun pour le Congo, le Centre entend inscrire les candidats dans les 191 circonscriptions électorales, conformément à la répartition des sièges consignée dans la loi y afférente.

Tout en reconnaissant que "la bataille sera âpre, au regard de la complexité des formalités et procédures, à l'étroitesse des délais et à la dimension du pays, le Centre, dans une démarche décomplexée et totalement dépassionnée, a choisi le schéma du bon sens et de la vérité des urnes. Il ira jusqu'au bout de cette lutte", conclut-il.