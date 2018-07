Cote d'Ivoire: Marahoué et Haut-Sassandra - 3 nouveaux commissariats contre l'insécurité grandissante

Il s'est agi du tout premier commissariat de Botro, du 6ème arrondissement de Bouaké (quartier Broukro) et du 1er arrondissement de Bouaké (quartier Sokoura) avant ceux de la Marahoué et du Haut-Sassandra.

Construit sur une superficie de 3744 m², il est composé d'un bâtiment principal renfermant de nombreux services et d'un second bâtiment chargé des questions du genre.

Trois nouveaux commissariats de police des régions de la Marahoué et du Haut-Sassandra sont fonctionnels depuis le samedi 21 et ce dimanche 22 juillet 2018. Il s'agit des localités de Bouaflé, Zoukougbeu et du 4ème arrondissement de Daloa. La réalisation de ces trois services de police s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme.

Pour réduire le taux de criminalité dans la Marahoué et le Haut-Sassandra, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a inauguré trois commissariats.

