Comores: Référendum constitutionnel - Climat de campagne tendu

Piliers de la balance commerciale des Comores, les exportations de girofles et de vanilles sont sévèrement… Plus »

Autant dire une cause perdue d'avance puisque rien n'empêchera le référendum lundi prochain, laissant un boulevard à la mouvance présidentielle et au chef de l'Etat lui-même, présents dans chaque région de l'archipel.

Le président Azali Assoumani a invité ses opposants à faire campagne pour le « non » » et leur a donné rendez-vous dans les urnes. Un processus biaisé d'avance, répondent-ils, criant à la mascarade en l'absence de Cour constitutionnelle. Ils mènent donc une autre campagne : ne pas reconnaître ni participer au moindre scrutin sans cette cour arbitrale.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.