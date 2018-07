Maroc: France - Des policiers marocains à Paris pour identifier des mineurs en errance

Ahmad Ahmad : Si on prend en compte qu'il s'agit d'un échec, il faut assumer Plus »

La présence de cette équipe en France suscite des réactions mitigées de la société civile au Maroc qui compte 25 000 enfants des rues, la plupart dans les grandes villes. Isolés après un drame familial, le décès des parents ou une misère profonde, ces enfants arrivés en ville se déplacent en bande et se laissent peu approcher. Le tissu associatif marocain a bien du mal à les réinsérer, souvent violents, toxicomanes et sans aucune attache.

L'envoi de ces fonctionnaires marocains dans la capitale française suscite néanmoins de vives critiques dans les rangs des défenseurs des mineurs étrangers. Ils s'interrogent, en effet, et en particulier, sur le devenir de ces enfants et adolescents si ces derniers retournaient chez eux. Selon les associations, certains de ces jeunes auraient été victimes de violences dans leur famille, voire victimes de réseaux de traite d'êtres humains.

Depuis le 18 juin, ce sont six agents des ministères marocains de l'Intérieur et des Affaires sociales qui ont été déployés à Paris. C'est dans le cadre d'un accord administratif signé entre la préfecture de police et l'ambassadeur du Maroc en France Chakib Benmoussa, ex-ministre marocain de l'Intérieur, que cette équipe a été dépêchée au début du mois de juin. Sa mission doit prendre fin dans quelques jours et sera peut-être renouvelée.

