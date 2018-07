Congo-Kinshasa: MLC - Où sont les vrais hommes de JP. Bemba ?

30 septembre 1998-30 septembre 2018 : le Mouvement de Libération du Congo, MLC, célèbre, cette année, ses 20 ans d'existence, dans le microcosme politique congolais. Après avoir été secoué par plusieurs vagues et tempêtes, le parti aperçoit une lueur d'espoir grâce à la libération de son leader, Jean-Pierre Bemba Gombo, après dix ans de détention à la Cour Pénale Internationale.

La tenue du 3ème congrès du MLC à Kinshasa qui porte son Président comme candidat du parti à la présidentielle du 23 décembre 2018 en RDC, est un signal fort par rapport aux enjeux de l'heure au pays. Ces assises témoignent d'un avenir radieux qui s'ouvre encore une fois pour les fourmis du parti cher au Chairman «Igwe».

Au four et au moulin, Eve BAZAIBA, la Secrétaire générale du Parti, qui bat un travail de titan, a gagné son pari de réunir tous les cadres, militants et sympathisants autour d'un idéal commun.

Qu'à cela ne tienne, la Secrétaire Générale du MLC fait face à beaucoup de critiques d'une frange de l'opposition pour avoir simplement convié quelques personnalités politiques au pouvoir au congrès du parti.

Curieusement, la dame de fer s'est-elle retrouvée seule devant toutes ces attaques démesurées relatives à la présence des cadres de Majorité Présidentielle aux assises du MLC.

«Alors que nous sommes une opposition républicaine», rétorque Eve Bazaiba, qui pense que ceux qui sont aux affaires ne sont pas les ennemis du parti mais des partenaires. Une assertion soutenue par Marie-Louise Efekele, Représentante honoraire du MLC/Bénelux, dans sa page officielle facebook. «Le MLC est une formation politique qui prépare ses cadres à la gestion rationnelle et responsable du pouvoir et non pas à la prolifération et vulgarisation des antivaleurs qui transforment ou font de congolais des clowns des réseaux sociaux».

Cependant, les observateurs avertis s'étonnent que personne dans sa famille politique n'ait pu réagir aux détracteurs qui traquent le parti et insultent sa gardienne du temple.

Est-ce que le MLC manque-t-il des hommes et femmes dynamiques et capables pour recadrer, de manière intelligente, ceux-là qui l'intimident et s'en prennent gratuitement à ses dirigeants ?

Pourquoi un silence de mort aux côtés des cadres du Parti alors qu'ils pouvaient bien répondre aux politiciens qui souffrent de la libération du Chairman JB Bemba ?

Evidemment, la calomnie et le clientélisme constituent une fausse route vers la destruction de l'unité de l'opposition et la démocratie. Cette voie de haine et de division choisie par certains opposants prouve qu'ils préfèrent le statu quo. Contrairement au MLC qui prône l'alternance pacifique et démocratique au sommet de l'Etat.

Ayant atteint une maturité absolue, le MLC ne déroge pas à son engagement de demeurer une dynamique de l'opposition républicaine.

Trahi avec les départs à foison de plusieurs cadres et la détention de son leader à la CPI, le parti a connu des temps forts avec beaucoup de turbulences dans son parcours.

Heureusement, il n'a pas été totalement fragilisé malgré cette triste réalité dû au manque de constance dans le chef de certaines brebis égarées.

Alors face aux enjeux politiques de l'heure, JB Bemba devra encore mieux réfléchir, en ce qui concerne le choix des hommes et des femmes qui devront l'accompagner dans la bataille électorale à la magistrature suprême.

Est-ce qu'il existe encore des collaborateurs de confiance qui incarnent l'esprit républicain que prône l'autorité morale du MLC pour un Congo meilleur ?

Rares sont des cadres du genre Eve Bazaïba qui continue à diriger la barque malgré des tempêtes, en défendant l'idéologie. Ou encore Dr. Jean-Jacques Mbungani, qui travaille avec beaucoup d'abnégations, pour accompagner les aspirations de Bemba et maintenir toujours plus haut le flambeau du parti au niveau à l'extérieur du pays.

Partant de son histoire et ses réalisations indéfectibles, le Mouvement de Libération du Congo reste l'une des forces percutantes de la scène politique en République Démocratique du Congo.