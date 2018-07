Sénégal: Diourbel - Le Conseil départemental offre 100 tapis aux dojos d'arts martiaux

"C'est quelque chose à magnifier. Quand on organisait notre tournoi international, on était obligé d'aller jusqu'à Dakar pour prendre des tapis. On ne peut pas faire des champions sans du matériel. Les tapis que nous avons datent de plus de 10 ans", a-t-il fait savoir.

"Nous avons tenu à équiper les dojos et nous allons essayer d'aller plus loin en échangeant avec (les responsables) pour voir comment participer à la performance de ces arts martiaux", a dit le président du Conseil départemental de Diourbel.

Diourbel — Le Conseil départemental de Diourbel a remis dimanche 100 tapis d'un coût de près de 2 millions de francs CFA aux dojos d'arts martiaux, en vue de permettre aux pratiquants d'être "plus performants et compétitifs", a constaté l'APS.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.