Congo-Kinshasa: Linafoot - AC Dibumba veut jouer ses matches à domicile à Kikwit !

La prochaine édition de la Ligue Nationale de Football (Linafoot) s'annonce avec une série de préalables de la part de certains clubs engagés à ce championnat, accusant la commission de gestion de cette instance sportive de jouer à la politique de deux poids deux mesures.

Après Sa Majesté Sanga Balende qui demande carrément la mise en place d'un tout nouveau comité de gestion, Athlético Club Dibumba, lui, sollicite que le stade Kanzala de Tshikapa soit homologué par la Fecofa, d'autant plus que les stades de Goma, Bukavu, Matadi et Bunia qui reçoivent les matches de la Linafoot ne sont pas aussi mieux que ce stade de Tshikapa où Dibumba joue ses matches du championnat de la Ligue de Football de Kasaï Occidental (LIFKOC).

Dans sa correspondance adressée au président de la Linafoot, dont La Prospérité a mis la main sur une copie, le président de l'AC Dibumba, Guy Mafuta Kabongo précise qu'à défaut d'homologuer ce stade de Tshikapa, l'AC Dibumba veut jouer ses matches à domiciles à Kikwit, où ses supporteurs pourraient se déplacer pour suivre les matches, et soutenir l'équipe. C'est injuste de voir une équipe qui fait ses preuves en se qualifiant et participant au championnat national chaque année, être condamné à ne jouer ses matches que loin de son public, contrairement à d'autres équipes. L'équipe de Tshikapa sollicite, en même temps, le changement de zone de développement. Dibumba veut passer de la zone de développement centre-sud à la zone de développement Kinshasa-Ouest.

Le président Guy Mafuta démontre que la mise en place de ces zones de développement ne rencontre pas son objectif d'alléger les charges financières pour les clubs. La saison 2016, Dibumba avait élu domicile à Lubumbashi avec les conséquences néfastes. En 2017, elle s'est installée à Kananga, et dernièrement à Mbuji-Mayi. Une instabilité qui coûte cher, voire très cher à l'équipe, obligée de prendre les joueurs en charge pendant plus de six mois (logement, restauration, transport, soins médicaux et autres). Une situation qu'une équipe à la dimension de Dibumba ne parvient plus à faire face.

Son comité sportif note qu'il est actuellement facile et moins couteux d'atteindre Kinshasa à partir de Tshikapa que d'aller ailleurs. Si cette demande ne trouve pas satisfaction, insiste le président Guy Mafuta, l'AC Dibumba ne participera pas à la 24ème édition de la Linafoot, faute de moyens financiers. Une sérieuse préoccupation que la Linafoot ne peut s'en passer s'il tient vraiment à la promotion des clubs congolais évoluant sans sponsors.

Pour ce qui concerne Sanga Balende, son président, Alphonse Ngoyi Kasanji, a été clair dans ses propos : «nous n'allons pas jouer la Linafoot, si ce comité n'est pas changé. C'est un comité des kamikazes, un comité qui était venu avec une mission. Il l'a accomplie, et nous ne pouvons pas continuer à gaspiller l'argent au profit de personnes qui ne respectent pas les règlements sportifs, ni des sociétaires. Ce qu'on a vécu avec Bosco Mwehu n'a pas l'air d'être, c'était du banditisme! Sanga Balende a vécu des changements des officiels des matches 18 fois. A Goma par exemple, à la veille du match, on change l'officiel du match... Ce comité doit être déchu et nous devons procéder aux élections comme les règlements les disent pour élire le comité qui doit assurer la gestion de la Linafoot, conformément aux règlements sportifs», a-t-il déclaré.