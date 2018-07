Burkina Faso: Burkinabè des zones rurales ivoiriennes

Celui-ci d'ajouter que les faits et gestes observés chez les uns et les autres sur le terrain peuvent attester de cette réalité. Cette lecture est partagée par le président des jeunes de Duékoué, Oumarou Bélem. «Lorsqu'un jeune burkinabè est en conflit avec son camarade ivoirien, ceux-ci ont tendance à extrapoler le différend à l'échelle des deux communautés », précise M. Bélem.

Théodore Zoubiéssé Tamini, de son vrai nom, est un ex-employé de la Compagnie forestière ivoirienne (CFI). Né le 21 juillet 1932, il s'est installé depuis 1962 à Duékoué. Un long séjour qui lui a permis d'avoir une meilleure connaissance des questions foncières et de s'exprimer avec aisance lorsqu'il aborde les origines des litiges entre communautés étrangères et propriétaires terriens ivoiriens.

Duékoué, près de 500 km à l'Ouest d'Abidjan. La fine pluie qui s'abat sur la ville, en ce mardi 17 juillet 2018, lui donne une fière allure. A la gare routière, vendeuses ambulantes et autres « tabliers » se bousculent, presqu'inaudibles. Leurs voix se noient dans le bruit de ronflement des cars et des camions qui observent un arrêt.

Alors que le 7e sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC) s'ouvre aujourd'hui 23 juillet 2018 à Yamoussoukro en terre ivoirienne, Sidwaya est allé à la rencontre des Burkinabè qui travaillent dans les champs de café-cacao dans les régions de Duékoué et Man à l'Ouest du pays. Cette diaspora qui tire ses marrons du feu dans l'agriculture, vit toutefois, la peur au ventre : se faire exproprier les terres acquises auprès de propriétaires terriens.

