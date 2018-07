L'audience du procès du putsch manqué s'est poursuivie, les 20 et 21 juillet 2018, avec à la barre… Plus »

La FBF remercie le ministère des Sports et des Loisirs pour son précieux accompagnement , ainsi que l'ensemble des supporters à travers l'UNSE pour leur galvanisante mobilisation pour pousser ces jeunes espoirs vers les victoires. Elle traduit également sa reconnaissance aux partenaires , à la presse sportive et à toutes les bonnes volontés pour leur constant soutien.

En effet , après une victoire (3-1) au match aller à Ouagadougou le 14 juillet dernier, les Etalons juniors sont allés arracher une nouvelle victoire (1-0) et la qualification pour la prochaine CAN de leur catégorie à Libreville face aux Panthères du Gabon.

Depuis 2007, notre pays n'avait plus participé à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) des moins de 20 ans. L'attente devenait de plus en plus longue . Le Président de la FBF, le Colonel Sita Sangaré, avait clairement indiqué avant et après son élection le 10 novembre 2016 que : «Ma conviction est qu'il faut mettre un accent sur la relève tout en cherchant à positionner notre sport-roi au plan international».

