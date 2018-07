Burkina Faso: Championnat national d'athlétisme

L'audience du procès du putsch manqué s'est poursuivie, les 20 et 21 juillet 2018, avec à la barre… Plus »

Pour les compétitions à venir en l'occurrence le meeting de Ouagadougou et les championnats d'Afrique, Missiri Théophile Sawadogo est convaincu que certains athlètes feront de meilleures prestations. Cet avis a été partagé par le vice-président de la FBA, Me Augustin Somda.

Les champions du Burkina Faso dans les différentes épreuves d'athlétisme de la saison 2018 sont désormais connus. En effet, la Fédération burkinabé d'athlétisme (FBA) a organisé, les 18 et 19 juillet 2018 au stade du 4-Août, son championnat national U20 et séniors.

L'athlétisme a désigné, les 18 et 19 juillet 2018 au stade du 4 août de Ouagadougou, ses champions U20 et seniors de la saison. Malgré la forte participation de toutes les treize (13) régions sportives du Burkina Faso, aucun record national n'a été battu.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.