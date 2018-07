Burkina Faso: Le gouvernement prône l'utilisation des semences améliorées

L'audience du procès du putsch manqué s'est poursuivie, les 20 et 21 juillet 2018, avec à la barre… Plus »

Il est prévu aussi, a-t-il poursuivi, l'aménagement de plus de 5 200 ha de nouveaux bas-fonds et 4 300 ha de nouveaux périmètres irriguées au profit des producteurs en vue d'accroître la production irriguée.

Le gouvernement a consenti, selon Jacob Ouédraogo, au profit des producteurs 16 000 tonnes d'engrais, 8 155 tonnes de semences améliorées, 1 150 000 boutures de manioc et de patate, 27 400 unités d'équipements agricoles, 10 500 animaux de trait et 20 000 litres de pesticides.

Ce qui fait espérer, aux dires du ministre, une campagne agricole fructueuse. Au titre de cette campagne agricole, il est attendu une production de 5 800 000 tonnes de céréales, plus de 1 500 000 tonnes de cultures de rentes et 979 900 tonnes d'autres cultures vivrières. Pour atteindre ces objectifs, le ministre a annoncé une batterie de mesures pour soutenir le monde paysan.

Il s'agit, selon lui, de la pose de la première pierre de la cité de la diaspora, des panels, du dialogue direct entre le président du Faso et la diaspora et la distinction des Burkinabè de la diaspora appelés « Etalons de la diaspora ».

Lors de ce point de presse, les ministres de l'Intégration africaine et des Burkinabè de l'extérieur, Paul Robert Tiendrebéogo, de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo et celui de la Communication, Rémis Fulgance Dandjinou, ont échangé avec les journalistes sur le bilan du Forum national de la diaspora et le point de la campagne agricole.

