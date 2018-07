Burkina Faso: Diocèse de Dédougou - Prosper Bonaventure Ky intronisé évêque

L'audience du procès du putsch manqué s'est poursuivie, les 20 et 21 juillet 2018, avec à la barre… Plus »

Né le 10 janvier 1965 à Toma, le 3e évêque du diocèse de Dédougou a achevé ses études de philosophie et de théologie au Grand séminaire Jean-Baptiste de Wayalguin (Ouagadougou) et au Grand séminaire Saint-Pierre-Claver de Koumi à Bobo-Dioulasso. Mgr Prosper Bonaventure Ky va ensuite obtenir un doctorat en psychologie à l'université pontificale salésienne à Rome en 2012.

Ils sont venus de tous les coins du diocèse de Dédougou et des quatre coins du Burkina et du monde, les fidèles chrétiens pour témoigner leur gratitude au seigneur qui vient combler un vide laissé par le décès de Mgr Judes Bicaba, le 19 août 2016. Pour réussir cette mission sacerdotale, le nouvel évêque du diocèse de Dédougou a placé son mandat sous le signe de la cohésion, de la proximité et du rassemblement.

Nommé par le Saint-Père François, le 24 avril 2018, le père Prosper Bonaventure Ky, jusqu'alors secrétaire permanent du clergé africain au Burkina Faso et responsable de la maison des prêtres étudiants de Ouagadougou a été intronisé, le samedi 21 juillet 2018 par le cardinal Philipe Ouédraogo, évêque métropolitain de Ouagadougou en présence du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba et du Médiateur du Faso, Saran Séré.

