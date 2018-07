Algérie: Développement durable - 3.000 postes d'emploi à créer dans 25 communes pauvres du pays

Le responsable a souligné que le PADSEL-NOA intervient pour améliorer les conditions de vie des couches les plus vulnérables outre l'accompagnement et le soutien des capacités créatrices de revenus aux communes ciblées".

"Les dispositifs de soutien à l'emploi de jeunes nous accompagneront dans la concrétisation de ce programme dans la wilaya de Tissemsilt en plus de l'implication d'autres secteurs comme ceux des forêts, du tourisme, de l'artisanat et de l'agriculture", a-t-il affirmé.

L'objectif est de réaliser des projets permettant d'améliorer des conditions de vie de trois catégories de citoyens, les jeunes chômeurs, les femmes au foyer et les personnes aux besoins spécifiques. Les secteurs ciblés sont l'élevage animalier et les activités artisanales.

Le responsable a rappelé que ce programme s'inscrit dans le cadre de l'accord de partenariat signé entre le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et des Questions de la femme et l'Union européenne (UE).

Il a expliqué que "ces postes seront créés grâce à la concrétisation des projets de développement durable liés à l'élevage animal, à l'arboriculture, à l'artisanat et avec le soutien aux familles ruralesproductives", poursuivant ces projets seront réalisés au titre des programmes des Agences locales de développement social (ADS), de l'ANGEM, de l'ANSEJ et de la CNAC.

"Ces postes seront créés au niveau de 25 communes pauvres de six wilayas en l'occurrence Saïda, Tiaret, Tissemsilt, Ain Defla, Chlef et Médéa", a précisé à la presse Samir Boukhalfa en marge de l'inauguration du siège de l'instance de wilaya de ce programme, basé dans la commune de Ammari.

