Algérie: Vijai electricals Algérie - Signature des statuts de la société mixte algéro-indienne

Tizi-Ouzou — La signature des statuts de la société mixte algéro-indienne Vijai electricals Algérie (de droit algérien) pour la fabrication de transformateurs de grande puissance, avec à la clé 358 emplois permanents créés à Tizi Ouzou.

La signature de ces statuts par les associés, à savoir l'entreprise algérienne de droit public électro-industrie d'Azazga (filiale du groupe Elec El Djazair) d'Azazga qui détient 45% du capital de Vijai electricals Algérie, l'entreprise indienne Vijai elecrticals limited (40% du capital) et la société nationale électricité de gaz (Sonelgaz, 15% du capital), a eu lieu dimanche au siège de la wilaya de Tizi-Ouzou.

La création de cette SPA fait suite au protocole d'accord signé, en décembre 2017 à Alger, entre l'entreprise publique spécialisée dans la fabrication, la commercialisation et la distribution de transformateurs et moteur électriques, Electro-industrie et le groupe indien Vijai Electricals Limited, en présence des Présidents directeurs généraux de ces deux entités industrielles, respectivement Djilali Bentaha et Dasari Jai Ramesh, et du PDG du groupe Elec El Djazair, Kinane El Djilali, ainsi que du représentant de Sonelgaz.

Le capital social de Vijai electricals Algérie qui sera construite sur un site de 33 ha propriété d'électro-industrie dans un délai de 22 mois, est fixé à 1400,98 milliard de DA. Elle permettra la création de 358 emplois permanents, selon sa fiche technique communiquée à la presse. Son taux d'intégration industrielle sera de 45 à 60% sur 5 à 6 ans, a-t-on expliqué lors de cette cérémonie de signature des statuts.

L'entreprise sera dotée d'une capacité de production de 115 unités/an avec une puissance totale de 8 300 MVA, va permettre à l'Algérie de fabriquer des transformateurs de différentes puissances de 40-60-120 et de 300 méga volts ampères (MVA) et tensions de 60/200 et 400 Kilovolt ampères (KVA), a indiqué le délégué de Vijai elecrticals limited en Algérie, Mostefai Farid.

Sa production de cette nouvelle usine "qui sera la première du genre en Afrique" puisqu'elle va atteindre des puissances qui ne sont pas produites en Afrique du sud, sera destinée au marché national, notamment la Sonelgaz qui importe au prix fort ce type de transformateurs dont le coût du transport représente à lui seul entre 20 et 25% du cout total du produit.

Il sera aussi destiné aux marchés africains et moyen oriental a déclaré le délégué de M. Mostefai qui n'a pas exclu la possibilité d'exportation des transformateurs qui seront fabriqués en Algérie vers l'Europe. Le président directeur général d'éléctro-industrie, Djilali Bentaha, intervenant lors de cette cérémonie, a précisé que la nouvelle usine va utiliser le même circuit d'approvisionnement, de distribution et d'exportation de Vijai elecrticals limited.

Il a insisté sur le transfert de technologie en soulignant à ce titre que le partenaire indien a prévu la réalisation d'un centre de formation à Azazga. Le PDG de Vijai elecrticals limited a insisté sur la "grande expérience" de son entreprise dans la fabrication de transformateurs de grande puissance, et sur la qualité de ceux qui seront fabriqués en Algérie qui sera la même que celle des produits qui sortent de l'usine indienne.

Le wali de Tizi-Ouzou, Mohammed Bouderbali, a observé que ce projet rappelle l'effort engagé au niveau local pour encourager l'investissement aussi bien public que privé, créateur de richesses et d'emplois. Des emplois qui sont destinés à une catégorie particulière de demandeurs à savoir les universitaires. Il a rappelé que la wilaya de Tizi-Ouzou est attractive pour les investisseurs notamment pour sa ressource humaine de qualité. Quant à la contrainte de disponibilité de foncier industriel, "des efforts sont fournis afin d'exploiter de la manière la plus rationnelle possible toutes les potentialités de la wilaya", a-t-il ajouté.