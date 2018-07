Algérie: JAJ-2018/Haltérophilie - 3 médailles d'or pour l'Algérien Farid Saadi

Alger — L'athlète Farid Saadi a offert trois médailles d'or à l'Algérie en haltérophilie, samedi soir à la salle omnisports de Bordj El Kiffan, lors de la 3e et dernière journée consacrée à la discipline et comptant pour les 3es Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018) d'Alger.

Saadi a réussi, dans la catégorie des +85kg, 130kg à l'arraché, 160kg à l'épaulé jeté, totalisant 290 kg, offrant les trois seules consécrations en vermeil pour l'Algérie en haltérophilie.

Le Marocain Badreddine Ezzohari a pris deux argent, avec 102kg à l'arraché et 224kg au total, et une bronze à l'épaulé jeté (122 kg), alors le Libyen Mahmoud Irwaysat a obtenu l'argent de l'épaulé jeté (123kg), et deux bronze à l'arraché (93kg) et au total des deux mouvements (216kg).

" Je suis comblé de joie. Le concours était un peu facile pour moi. Je savais que pour gagner, il fallait assurer les barres et ne pas rater le geste technique, et ce que j'ai fait sous les conseils de mon entraineur, Azzeddine Babas et son adjoint Fouad Bouznada", a déclaré à chaud à l'APS, le champion d'Afrique des +85kg.

L'entraineur national Azzeddine Basbas était le plus heureux de tous, qualifiant la prestation de son poulain, d'"extraordinaire". "Vous avez devant vous, une pépite pour l'haltérophilie algérien dans cette catégorie. Il faut préserver cet athlète et lui assurer une prise en charge adéquate qui lui permettra d'aller loin dans sa carrière", a dit, tout simplement, Basbas.

Dans la même journée, son compatriote Ahmed Chekhchoukh a réussi deux argent et une bronze dans la catégorie des 69kg.

Chekhchoukh a remporté l'argent à l'épaulé jeté (137kg) et au total (243 kg), se contentant de la bronze à l'arraché avec une barre à 106 kg.

Les médailles d'or de la catégorie ont été gagnées par le Nigérian Adedapo Opadeji (112 kg) à l'arraché, (138 kg) à l'épaulé jeté, et 250 kg au total.

Le Mauricien Dinesh Jevin Pandoo a remporté l'argent de l'arraché 107 kg, alors que le Libyen Mohamed Aqueel s'est adjugé les bronzes de l'épaulé jeté (105 kg) et du total (190 kg).

Grâce aux trois médailles d'or de Saadi, l'Algérie termine le tournoi d'haltérophilie à la 3e place avec un total 18 médailles (3 or, 9 argent et 6 bronze.