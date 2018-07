Algérie: Lancement de la manifestation"Soirées d'été de Batna" dans une ambiance festive

Organisée par l'Office communal de la culture, du tourisme et des sports de Batna, en collaboration avec l'association des jeunes de l'art et de la musique, la première soirée d'été de la capitale des Aurès a été marquée par la prestation de la troupe locale de ballet, qui a accompagné les chanteurs, offrant aux présents des tableaux folkloriques saisissants, puisés du patrimoine local et national.

Dès la levée de rideau, les chanteurs Samah Akla, Cheb Kadirou, Cheba Linda, et d'autres, se sont succédé sur scène, régalant les présents avec un cocktail de chansons aux rythmes chaoui, staifi et dans le style rai, accueilli avec applaudissements.

