Algérie: Tourisme saharien - Réduction de la durée d'octroi de visas pour les étrangers

Concernant la communication touristique spécialisée, le ministre a indiqué qu'une convention sera signée avec le ministère de la communication, à la prochaine rentrée sociale, afin de permettre aux médias publics et privés d'accompagner le secteur du tourisme et faire la promotion des destinations touristiques de l'Algérie.

Dans une déclaration au terme de la rencontre, le ministre du tourisme et de l'artisanat a affirmé que l'Etat ouvrait à la réhabilitation du secteur du tourisme en général, et du tourisme saharien en particulier, rappelant dans ce contexte les conventions signées avec Air Algérie pour baisser les prix de 40%, outre la baisse des prix des séjours aux hôtels.

Les intervenants ont également proposé la numérisation de l'information touristique, la valorisation et la formation de la ressource humaine et la création de régions touristiques spécialisées dans le sud.

Lors d'une rencontre préparatoire qui a réuni le ministre du Tourisme et de l'artisanat, Abdelkader Benmessaoud avec les opérateurs du secteur en préparation de la saison du tourisme saharien, les intervenants ont salué les mesures récemment prises par l'Etat pour promouvoir la destination dusud, tout en réduisant les prix des billets d'avion et des hôtels, appelant à revoir la durée d'étude des demandes de visas pour les touristes étrangers et à sécuriser les circuits touristiques.

